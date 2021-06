“L’Italie ressemble à Chelsea”

in

13/06/2021 à 17h36 CEST

.

Jorge Frello “Jorginho”, milieu de terrain de l’équipe italienne et champion d’Europe avec Chelsea, a estimé ce dimanche que l'”azzurro” sélectionné et l’équipe londonienne se ressemblent, en raison de l’unité de la garde-robe et de la philosophie du jeu.

“J’aimerais ressentir les émotions que j’ai vécues avec Chelsea aussi avec l’équipe nationale. J’apporte le désir de réussir. Et notre groupe est similaire au groupe de Chelsea, nous avons de bons gars, qui veulent montrer leur valeur, nous voulons tous réaliser quelque chose d’important “a déclaré Jorginho lors d’une conférence de presse organisée au centre technique de Coverciano.

“Tous nos joueurs savent ce que veut l’entraîneur, tous les joueurs peuvent jouer dans notre système. Le plus important est la mentalité, attaquer, nous aider, chercher des espaces”, a-t-il ajouté.

Jorginho a connu une croissance verticale ces dernières années, grâce au travail de l’Espagnol Rafa Benítez, son premier entraîneur à Naples, de Maurizio Sarri, de l’Anglais Frank Lampard et de l’Allemand Thomas Tuchel, et est désormais l’un des leaders du groupe ” azzurro “.

Cependant, il a fait profil bas : « Je suis quelqu’un qui essaie toujours d’aider. Nous avons des joueurs avec beaucoup de personnalité et nous avons besoin de l’aide de tous, par (Giorgio) Chiellini, (Leonardo) Bonucci, (Marco) Verratti, (Ciro) Immobile, (Gianluigi) Donnarumma. Nous apportons tous quelque chose. Nous n’avons pas un seul chef », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain d’origine brésilienne a également mis en garde contre les dangers de la Suisse, une équipe qui a besoin de points après avoir entamé son parcours vers l’Eurocup avec un match nul 1-1 contre le Pays de Galles à Bakou.

“Il faut faire attention au style qu’ils ont. Ils ont des joueurs qui ont déjà eu deux ou trois compétitions de ce type, ils ont des joueurs experts”, a-t-il déclaré.

Il a également adressé un message fort de soutien au Danois Christian Eriksen, qui est réveillé, stable et hors de danger dans un hôpital de Copenhague, après s’être effondré ce samedi lors du match du Danemark contre la Finlande.

“Nous sommes au centre du spectacle, mais le football c’est bien plus. La passion des fans, travailler loin des projecteurs. Le football c’est bien aussi à cause de ce qui se passe en dehors du terrain. Ce qui s’est passé hier (samedi) Il est fort Ça m’a beaucoup touché. À ce moment-là, il a pensé à ses coéquipiers, à son partenaire, aux fans », a-t-il déclaré.

“Je souhaite bonne chance à Eriksen et à sa famille. Je veux qu’il ait de la force”, a-t-il conclu.