L’Italie se qualifie pour la finale de l’Euro 2020 alors que le “jeu du tournoi” avec l’Espagne se termine avec Alvaro Morata raté et Jorginho sauté aux tirs au but

L’Italie a réservé sa place en finale de l’Euro 2020 en battant l’Espagne aux tirs au but après un match nul 1-1 palpitant en temps réglementaire.

Le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, a inscrit le penalty gagnant avec son saut classique après un raté d’Alvaro Morata pour mettre fin à une rencontre extraordinaire de bout en bout.

Jorginho était l’homme le plus cool du stade de Wembley

L’Angleterre tentera de rejoindre les Italiens à Wembley demain face au Danemark.

Décrivant l’action pour talkSPORT, l’ancien international anglais Stuart Pearce a déclaré : « Cela a été le match du tournoi.

“Je sais que d’autres matchs ont eu plus de buts, mais le rythme et le niveau ici ont été somptueux.”

Une rencontre passionnante s’est ouverte de manière appropriée lorsque Federico Chiesa a complété un compteur italien ultra-rapide avec une finition époustouflante à l’heure.

Chiesa a enroulé un dans le filet latéral pour envoyer les Italiens à l’intérieur de Wembley en délire

Pearce a déclaré : « La nature clinique de cette contre-attaque était incroyable. Ils ont balayé le terrain et quand il est arrivé aux pieds de Chiesa, il a ouvert son corps et l’a enroulé avec allure dans le coin le plus éloigné.

Mais l’Espagne a continué à contourner les Italiens avec vigueur et a finalement obtenu la récompense que leur performance méritait.

Morata, qui finirait par redevenir le méchant, est sorti du banc pour envoyer un autre message à ses détracteurs, faisant preuve d’un excellent contrôle et d’un sang-froid après avoir rebondi sur Dani Olmo pour égaliser à dix minutes de la fin.

Morata a prouvé sa valeur sur le banc

“Un football merveilleux”, a déclaré Pearce. “C’était tout à propos de Morata, il a fait preuve d’un réel sang-froid.”

Les phases finales, et en fait les prolongations, ont suivi un schéma similaire de pression espagnole, l’Italie semblant dangereuse à la pause, bien que le tempo irrépressible ait naturellement chuté.

Un tel spectacle méritait des pénalités, mais les premiers tirs au but ne correspondaient pas à ce qui s’était passé auparavant.

Manuel Locatelli a vu son effort sauvé par Unai Simon puis Olmo a flambé au-dessus de la barre.

Mais des pénalités réussies ont suivi, à l’exception de Morata, qui a été refusé par Gianluigi Donnarumma, donnant à Jorginho la chance de l’emporter 4-2 pour l’Italie.