L’Italie va en Ferrari ; C’est l’incroyable séquence de Mancini

21/06/2021

Le à 14h17 CEST

L’Italie a été exclue de la dernière Coupe du monde de 2018, une déception qu’ils n’avaient pas subie depuis 60 ans. L’Azurra avait besoin d’une rénovation que beaucoup pensaient lente, mais étape par étape et sous les ordres de Mancini, ils sont passés de la conduite d’une Fiat à une Ferrari, sans nuire à la première.

Réalisant une phase de poules spectaculaire dans cette Eurocup, faire preuve de solvabilité, de potentiel offensif et surtout, être une équipe avec toutes les lettres, les Italiens ont soumis une candidature pour être sacrés champions à Wembley.

Beaucoup seront surpris, mais son état actuel fonctionne de loin. La victoire contre le Pays de Galles par 1-0, en jouant avec l’équipe B, a certifié leur onzième victoire consécutive, dans laquelle ils ont réussi à marquer 34 fois sans encaisser de but, ou ce qui revient au même, plus de 1000 minutes sans encaisser. Mais ce n’est pas seulement l’invincibilité, mais aussi le fait de n’avoir reçu que 10 tirs entre les 3 couleurs.

Si on regarde plus loin, les chiffres sont encore meilleurs, arriver à accumuler 30 matchs sans connaître la défaite et égaler ainsi un record de 1939. “C’est un plaisir de rattraper un mythe comme Vittorio Pozzo, mais il y a des trophées plus importants que ces 30 matchs”, a déclaré Mancini après le match. Ils veulent cette Coupe d’Europe.

S’ils parviennent à se qualifier pour les quarts de finale, ils viendront également à bout de la meilleure séquence de ce nouveau lot de footballeurs, 12.

Catenaccio, même pas proche

L’équipe italienne a toujours été connue pour être l’une des plus solvables défensivement, mais cette équipe nationale l’obtient basé sur un très bon football, dynamique et coopératif, loin d’être enfermé. Ils vont tous à un, ils ne s’arrêtent pas pendant toute la séance, ils mordent et pressent à l’unisson. Jouant un 4-3-3 offensif, ils se sont imposés avec succès à tous leurs rivaux.

Avant la rencontre de lundi dernier, l’entraîneur a déclaré : « Nous avons remporté quatre Coupes du monde avec notre jeu habituel, mais On essaie aussi de changer de mentalité et d’attaquer beaucoup plus.”

Mancini a fait huit changements par rapport au dernier match, mais c’est l’une des clés : “La force de cette équipe est que nous sommes un groupe et le coach parvient à donner de l’importance à tous ceux qui jouent bien. Alors quand on va sur le terrain on joue calmement”

Sélection avec plus de joueurs dans votre ligue

Avec l’Angleterre et compte tenu du retour de Florenzi à la Roma après avoir été prêté cette saison au PSG, Azzurra compte 23 joueurs de Serie A dans son effectif, une compétition qui a évolué ces dernières années, devenant beaucoup plus offensive qu’avant, tout comme l’équipe nationale.

Les seuls joueurs qui ne jouent pas en Italie sont Jorginho et Emerson, Champions des Champions avec Chelsea, et Verratti, qui joue pour le PSG.

Sans grands noms dans la ‘squadra’, ils jouent tous dans le même but, remettre l’Italie au sommet. Ils ont les clefs et ils font déjà chauffer les moteurs.

N’oubliez pas que vous pouvez suivre minute par minute l’Eurocup en direct ici.