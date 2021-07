L’Italie vise l’Euro 2020 et Wimbledon double alors que Matteo Berrettini atteint la finale

Matteo Berrettini a battu Hubert Hurkacz pour atteindre la finale de Wimbledon (Photo: .)

Matteo Berrettini a gardé les espoirs de l’Italie d’un superbe doublé sportif en atteignant la finale de Wimbledon avec une victoire impressionnante sur Hubert Hurkacz.

Le joueur de 25 ans est devenu le premier joueur italien – homme ou femme – à atteindre une finale en simple au All England Club après avoir envoyé le Polonais Hurkacz 6-3 6-0 6-7 (3-7) 6-4 sur le court central. vendredi.

Berrettini, qui a remporté Queen’s devant Wimbledon et n’a perdu que deux sets sur sa route vers la finale de SW19, affrontera le numéro un mondial Novak Djokovic ou la 10e tête de série Denis Shapovalov lors de la finale de dimanche.

Le même jour, il disputera sa première finale du Grand Chelem, l’Italie de Roberto Mancini affrontera l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley, ce qui signifie que l’Italie pourrait célébrer deux superbes victoires dimanche soir.

Après sa victoire en quatre sets, Berrettini a déclaré: “Je n’ai pas de mots, vraiment. Juste grâce à la foule, je pense que j’ai besoin de quelques heures pour comprendre ce qui s’est passé.

«Mais j’ai joué un grand match, j’ai apprécié la foule, ma famille et toute l’équipe sont là. Je n’en ai jamais rêvé car ce serait trop. Je suis très heureux.

« Quand vous jouez à ce niveau, tout doit être parfait. J’essaie d’être le meilleur en tout.



Berrettini est le premier joueur italien à atteindre une finale au All England Club (Photo: .)

«Jusqu’à présent, c’est le meilleur jour de ma vie de tennis. Espérons que dimanche sera encore meilleur. J’ai des frissons, mais je le fais, alors je dois y croire.

Après un début prudent dans la première demi-finale masculine de Wimbledon, Berrettini a rapidement marqué son autorité sur le match, servant bien et dictant le jeu avec son énorme coup droit pour remporter le premier set 6-3.

Hurkacz a scellé une victoire époustouflante sur l’octuple champion Roger Federer lors de son dernier match, mais n’a pas réussi à retrouver cette forme aujourd’hui.

Le Polonais, qui n’avait pas dépassé le deuxième tour d’un majeur avant Wimbledon, avait l’air choqué alors que Berrettini remportait 11 matchs consécutifs pour clôturer le premier set et réclamer le second à aimer.



Hurkacz a connu des difficultés lors de sa première demi-finale du Grand Chelem (Photo: .)

Le troisième set était beaucoup plus compétitif alors que le court central s’est rallié derrière un Hurkacz en difficulté et que le joueur de 24 ans a obtenu un set au tableau après avoir remporté un tie-break.

Mais Berrettini a été le meilleur joueur tout au long et a repris le contrôle avec une pause précoce dans le quatrième, procédant à la réservation de sa place dans une première finale du Grand Chelem en deux heures et 36 minutes.

Réagissant à la victoire de Berrettini, l’ancien champion de Wimbledon John McEnroe a déclaré : ” Exceptionnel. Matteo est venu prêt à jouer et avec beaucoup de confiance et l’a vraiment amené à Hurkacz.’

Le finaliste de Wimbledon, Berrettini, a affronté Djokovic et Shapovalov à deux reprises, mais n’a pas encore battu les stars serbes et canadiennes.

