L’Italie vs le Pays de Galles ont prévu les équipes: dernières nouvelles de l’équipe, équipes, mises à jour des blessures pour l’Euro 2021

L’Italie est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et Mancini pourrait donc faire pivoter son équipe, donnant à Marco Verratti des minutes importantes avant la phase à élimination directe, mais sait que son équipe a encore besoin d’un point pour s’assurer la première place et, en théorie, une position favorable. tirage au sort au tour suivant.

Le Pays de Galles, quant à lui, n’est pas encore certain de sa place dans les huitièmes de finale, mais il pourrait manquer une séquence de résultats improbable et Page pourrait choisir de tourner de toute façon, avec des craintes quant à la durabilité de certains de ses joueurs clés, comme Aaron Ramsey et Gareth Bale, en raison de leur manque de football de club cette saison.

Voici comment nous prévoyons que les deux côtés se formeront…

Italie vs Pays de Galles alignements prévus

Italie XI : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson ; Verratti, Cristante, Barella ; Bernardeschi, Belotti, Chiesa

Pays de Galles XI : Salle; Roberts, Mepham, Rodon, Gunter, Williams ; Morrell, Allen ; Bale, Wilson, James

Equipes

Gardiens de but : Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu

Défenseurs : Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi

Milieu de terrain : Nicolo Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Stefano Sensi, Marco Verratti

En avant : Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Giacomo Raspadori

Gardiens de but : Wayne Hennessey, Danny Ward, Adam Davies

Défenseurs : Connor Roberts, Neco Williams, Chris Gunter, Joe Rodon, Ethan Ampadu, Chris Mepham, Ben Cabango, Ben Davies, Rhys Norrington-Davies, Tom Lockyer

Milieu de terrain : Joe Allen, Joe Morrell, Matthew Smith, Jonny Williams, Aaron Ramsey, Dylan Levitt, Rubin Colwill, Harry Wilson

En avant : Daniel James, David Brooks, Tyler Roberts, Gareth Bale, Kieffer Moore