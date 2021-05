L’Italien a terminé comme le coureur le plus rapide lors du premier jour d’activité sur la piste

30/04/2021 à 15h30 CEST

.

L’Italien Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) a obtenu le droit de mener à l’issue de la première journée du Grand Prix d’Espagne MotoGP en réalisant le meilleur temps de la catégorie sur le circuit Ángel Nieto à Jerez.

Bagnaia a réalisé un meilleur temps de 1: 37.209, près de deux dixièmes de seconde plus rapide que le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) et espagnol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), deuxième plus rapide de la première séance du matin.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) a terminé à la seizième position, après avoir perdu de nombreuses positions dans les derniers tours de la journée, sans apparemment se soucier beaucoup “ou rien” de sa position dans les feuilles de temps.

Les records MotoGP ont été immédiatement abaissés lors de la deuxième séance libre, avec l’Italien Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) comme première référence en roulant en 1: 37,704, suivi un peu moins de trois dixièmes de seconde par les Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), qui a laissé derrière lui le record obtenu dans la matinée par le Sud-Africain Classeur Brad (KTM RC 16), 1: 38,013.

Tito Rabat, qui remplace le blessé Jorge Martin Au sein de l’équipe Pramac, il n’a pas été trop chanceux dans ce deuxième tour, dans lequel il a subi une chute au virage treize, virage Jorge Lorenzo depuis la ligne d’arrivée, dans laquelle il n’y a pas eu de dégâts considérables, mais il a laissé sa moto gravement endommagée alors qu’il restait encore un quart d’heure d’entraînement, bien qu’il ait pu terminer la journée avec son deuxième vélo à la dernière place.

Sur la bonne voie, Marc Márquez Il a continué avec sa “pré-saison” particulière, parcourant des kilomètres, sans donner la note, mais presque toujours parmi les dix premiers de la catégorie, un peu moins de six dixièmes de seconde derrière Morbidelli, qui a également vu certains de ses tours rapides annulés.

Les dernières minutes ont été une fois de plus une lutte rapide et constante pour améliorer les records, ce qui a conduit Morbidelli à être initialement évincé de la première place par l’Espagnol. Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) et avant par les Français Fabio “Le diable” QuartararoMais les «hostilités» dans la lutte pour le meilleur temps ne faisaient que commencer.

Et c’est ainsi que dans la dernière ligne droite, il est monté en première position Bagnaia, qui a surpassé Quartararo quand il avait aussi fini de se plier Aleix Espargaró, qui dans cet ordre a conclu la journée, avec le trio formé par l’italien Franco Morbidelli, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) et Takaaki nakagami (Honda RC 213 V), derrière eux, et avec les Portugais Miguel Oliveira (KTM RC 213), Alex Rins (Suzuki GSX RR) et les Français Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) dans une hypothétique troisième rangée.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Comme eux, le dernier à avoir obtenu la passe provisoire au deuxième classement direct était le Sud-Africain Classeur Brad, le plus rapide de la matinée, alors que les pilotes de la stature du champion du monde devront s’affronter lors des troisièmes essais libres, Joan Mir (Suzuki GSX RR), treizième, classée parmi les Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) et les Espagnols Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V), contraint comme lui à s’améliorer.

Marc Márquez Il n’a pas du tout changé et a poursuivi son travail d’adaptation à la saison après sa longue blessure, qui l’a conduit à terminer seizième et étant le seul coureur de la catégorie à ne pas abaisser son meilleur temps personnel de la matinée, bien que ni l’un ni l’autre Il n’a donné aucun signe de s’inquiéter à ce sujet.

Qui ne lève pas la tête, peu importe ses efforts, est l’italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), relégué à une vingt et unième place inquiétante, devant seulement l’Espagnol Iker Lecuona (KTM RC 16) et Tito Rabat.