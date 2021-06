L’Italien Daniele Orsato siffle l’Espagne-Pologne samedi

17/06/2021 à 11:04 CEST

Nous savons déjà que l’arbitre sifflera samedi prochain le duel capital de l’Espagne contre la Pologne au stade de la Cartuja. Le deuxième de cette première phase qualificative de l’Eurocup et où la sélection de Luis Enrique pourrait sceller son classement pour la prochaine phase du tournoi continental européen.

Rencontre qui sera animée par l’arbitre international Daniele Orsato, l’un des meilleurs du continent européen. L’arbitre de 45 ans est professionnel depuis 2006 et a été choisi pour diriger l’édition de l’an dernier de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich à Porto.

Cette saison a un précédent proche avec le football espagnol puisqu’il a été désigné pour la demi-finale de retour dans la meilleure compétition continentale entre Chelsea et le Real Madrid au Stanford Bridge Stadium. Cette saison a également appelé la finale de la Supercoupe d’Arabie qui s’est tenue en mars dernier. Son CV en Italie est impeccable avec trois éditions de la finale de la Coupe d’Italie.

En Ligue des champions, il y a quatre matchs qu’il a appelés cette saison en plus de celui mentionné en demi-finale et qui signifiait l’élimination de l’équipe blanche. L’un d’eux était le huitième de finale retour à Stanford Bridge qui a affronté Chelsea précisément contre l’Atlético de Madrid et s’est terminé par une victoire 2-0 à Londres. En fait, l’équipe rojiblanco est l’équipe qui a sifflé le plus de fois en Europe avec un total de cinq. Il a sifflé six autres clubs espagnols dont le Real Madrid, Barcelone, Séville, Villarreal, l’Athletic Club de Bilbao, Valence et Villarreal.

Le seul précédent avec l’Espagne était en septembre dernier contre l’Allemagne

Quant à l’équipe espagnole, nous n’avons qu’un précédent et c’est très proche. Il s’agit du match contre l’Allemagne de la Ligue des Nations joué le 3 septembre 2020 en terres allemandes et qui s’est terminé par un match nul à un.

Ce sera la troisième fois qu’ils appellent la Pologne avec pour bagage une victoire des Polonais (4-2- en octobre 2017 contre le Monténégro en qualification pour le Mondial 2018) et un précédent nul (2-2 en septembre 2011 contre Allemagne )

L’arbitre Stéphanie Frappart est la quatrième arbitre du stade Cartuja

L’arbitre sera assisté dans la salle VAR par l’italien Massimiliano Irrati ainsi que par Marco Di Bello qui agira en tant qu’AVAR avec Filippo Meli. Paolo Valeri sera également l’AVAR italien.

L’autre grande nouvelle sera sur le terrain où l’arbitre française Stéphanie Frappart fera office d’AVAR. C’est sa deuxième rencontre en tant que quatrième collégiale dans ce Championnat d’Europe où elle a déjà participé au match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie. N’oublions pas que, selon le règlement de l’Eurocup, en cas de blessure de l’arbitre principal, c’est le quatrième arbitre qui assume ces fonctions. Alors la collégiale française serait celle qui assumerait la responsabilité si le cas se présentait.