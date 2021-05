L’Italien Måneskin est à surveiller au Concours Eurovision de la chanson 2021 – WWD

MILAN – Le 17 mai 2017, quatre adolescents inconnus de Rome, qui dégageaient la détermination sans excuse qui distingue ceux qui croient en leurs rêves, ont publié leur photo sur Instagram flanquée d’une légende haussière. «Siamo fuori di testa, ma diversi da loro… state pronti e #StayTuned», lisez le message, qui en anglais se traduit par: «Nous avons perdu la tête, mais nous sommes différents d’eux… préparez-vous.»

C’était la cinquième image sur le fil, partagée le cinquième jour depuis la création du compte, qui porte désormais le nom de «ManeskinOfficial», compte 1,3 million de followers et identifie le groupe de rock représentant l’Italie au Concours Eurovision de la chanson 2021.

Ils ne savaient pas à l’époque qu’exactement quatre ans après ce message, ces quatre enfants se produiraient devant un public international et répéteraient la même déclaration plusieurs fois en tant que refrain de leur chanson à succès «Zitti e buoni».

Le chanteur principal du groupe charismatique Damiano David, la bassiste Victoria De Angelis, le guitariste Thomas Raggi et le batteur Ethan Torchio – qui se connaissent depuis le collège et ont fondé le groupe en 2015 – sont à Rotterdam préparant leur concert pour la grande finale du concours, qui prend place à l’Ahoy Arena de la ville samedi.

En plus du riff de guitare accrocheur et de la voix graveleuse de la chanson, l’esthétique élégante et l’attitude audacieuse de Måneskin sont des attributs supplémentaires qui suscitent déjà l’intérêt et attirent l’attention internationale sur le groupe.

Par exemple, le clip vidéo de la chanson a atteint environ 22 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie il y a deux mois, avec des messages de soutien et des utilisateurs prédisant leur victoire à l’Eurovision s’accumulant dans la section des commentaires, ainsi que sur les réseaux sociaux.

«Nous avons tout lu, chaque commentaire», dit David avec un sourire lors d’un appel Zoom avec le groupe jeudi. «Mais nous ne ressentons pas la pression, nous avons juste hâte de [perform] à la finale, devant le public.

«Et ces commentaires positifs nous motivent et nous chargent d’attentes non pas tant pour la victoire, mais plus pour les retours que nous pourrions obtenir même après la compétition», ajoute-t-il, soulignant que le but ultime est d’élargir la base de fans du groupe, en atteignant et attirer de nouvelles personnes vers sa musique.

Historiquement, l’Eurovision a été fructueuse pour les artistes italiens dans la même mission, car les anciens candidats attirant une reconnaissance internationale allaient de Domenico Modugno et Franco Battiato à Raphael Gualazzi et Mahmood, entre autres.

Si Måneskin parvient également à remporter le trophée, cela marquerait la troisième victoire de l’Italie, mais la première en plus de trois décennies, après Gigliola Cinquetti et Toto Cutugno, qui ont remporté le concours en 1964 et 1990, respectivement.

L’un des membres fondateurs de l’événement, l’Italie a fait un retour au salon en 2011 après une interruption de plus d’une décennie et, depuis, la fièvre de l’Eurovision a augmenté de façon exponentielle dans le pays. Les critiques internationaux ont toujours salué les entrées de l’Italie pour la variété des genres musicaux présentés au cours des 10 dernières années, allant du jazz et de l’opéra à la pop et aux ballades romantiques. Pourtant, le rock manquait toujours, ce qui a contribué à susciter la curiosité autour de Måneskin.

Au cours de la semaine dernière, des stars de la musique italiennes telles que Laura Pausini et Fedez ont ajouté au battage médiatique, commençant à encourager le groupe sur les réseaux sociaux, tandis que le soutien est également venu dans les rues de Rotterdam même, avec des gens qui arrêtaient des voitures pour souhaiter bonne chance au groupe. .

«Nous sommes ravis parce que nous nous amusons, il y a une atmosphère très détendue, tout est bien organisé et c’est tellement agréable de voir des gens d’autres pays et de parler avec d’autres artistes», déclare De Angelis à propos de l’expérience dans la ville néerlandaise jusqu’à présent. «Nous répétons et montons sur scène tous les jours, et c’est tellement bon d’être de retour devant un public, quelque chose qui nous manquait depuis presque deux ans maintenant.

En particulier, Måneskin se prépare à impressionner le public et à laisser sa marque dans la série avec une performance pyrotechnique et des tenues personnalisées et coordonnées, gracieuseté d’Etro.

«Les looks que mon frère Kean et moi avons conçus pour Måneskin sont nés d’une confrontation avec le groupe et de l’implication de Nicolò Cerioni, qui a organisé leur style au cours de l’année écoulée», déclare Veronica Etro, directrice artistique de la marque pour les collections féminines. Soit dit en passant, c’est la première fois que la maison de couture habille un artiste pour le concours.

Inspirant un style glam-rock, les tenues ont été confectionnées en cuir laminé avec des motifs entrecroisés contrastés traversant des pantalons évasés, des gilets et un bustier. Des clous en métal bruni ponctuent également les looks, qui ont été conçus en tenant compte des lumières et des effets attendus sur scène, explique Etro.

«C’était un processus de création formidable», ajoute De Angelis, rappelant le libre échange de suggestions entre le groupe et les designers, qui «nous ont laissé exprimer nos idées et leur apporter nos contributions». Dans l’ensemble, le groupe s’inspire des icônes de la musique du passé, notamment Jimi Hendrix et Led Zeppelin, mais «fondamentalement, nous essayons de nous amuser à expérimenter avec des looks, sans fixer de limites mais juste en portant ce que nous aimons.»

«Nous considérons la mode comme une expression de soi et comme un moyen de donner plus de force à son message», rappelle David. «Surtout dans la vie de tous les jours, cela aide aussi à trouver sa propre identité et sa place dans le monde, en se sentant à l’aise avec soi-même.… Dans notre cas, peut-être que nous nous exprimons mieux avec la musique, mais [fashion] est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur car donner la bonne esthétique à une chanson renforce son message.

En collaborant avec le groupe, les Etros ont pensé que la stratégie gagnante était d’adapter la même esthétique à l’ensemble du groupe et de peaufiner les tenues de manière personnelle pour chaque membre. Cette formule s’est déjà avérée efficace étant donné qu’Etro a également conçu les tenues de Måneskin pour la 71e édition du festival de musique italien de Sanremo en mars, que le groupe a remporté contre toute attente et a ainsi remporté le billet d’or pour Rotterdam.

À cette occasion, les combinaisons nues en tulle que le groupe portait pour la finale ont fait un moment mémorable et une impression sur le public. «C’est celui sur lequel nous avons le plus travaillé: les gars voulaient que les looks représentent une expression intrinsèque de la liberté et ont choisi la plume comme symbole», se souvient Etro, expliquant comment ce slip a été transformé en broderies en forme de cachemire de plumes qui embellissent les combinaisons. .

«Disons que nous sommes allés un peu plus loin que notre zone de confort, mais avec eux tout est possible», ajoute-t-elle. «C’est un groupe de gars jeunes et uniques, avec une âme rock difficile à trouver dans les nouvelles générations musicales. Nous aimons leur esprit rebelle et la liberté qu’ils expriment, qui est en phase avec la philosophie et l’esthétique d’Etro. »

En conséquence, Måneskin n’a jamais hésité à expérimenter à la fois leur apparence et leurs paroles, rejetant les étiquettes et un style homogène, incarnant l’attitude de la génération Zers.

La chanson Eurovision et le nouvel album du groupe, «Teatro d’ira, Vol. 1 », reflète cette approche rebelle, avec des paroles souvent centrées sur des sentiments de colère et de désir de se libérer des règles imposées par la société. «Nous essayons de lutter contre les préjugés, les stéréotypes ou les impositions tant dans la sphère musicale que personnelle, allant de la façon de s’habiller à la sexualité», explique De Angelis.

Le groupe est également un ajout rafraîchissant à la scène musicale italienne pour sa capacité à s’engager avec les jeunes générations et à exprimer leurs valeurs tout en se démarquant de l’offre abondante de musique trap, pop et indie.

«D’une certaine manière, c’était un défi et un pari, car c’est un album qui s’éloigne très loin des autres aujourd’hui», explique le bassiste. «Nous n’avons pas fixé beaucoup de limites en matière de musique parce que nous voulions faire quelque chose qui nous représentait vraiment et que nous aimions vraiment sans forcément avoir à homogénéiser, faire quelque chose de plus radiophonique ou attrayant pour le grand public. Nous voulions être honnêtes avec notre public. »

Ironiquement dédié à leur professeur d’école, qui leur disait de «se taire et de se comporter», le tube «Zitti e buoni» a joué un rôle clé pour sceller la crédibilité artistique du groupe malgré le jeune âge des membres, compris entre 20 et 22 ans. leur a permis de changer définitivement leur statut d ‘«anciens candidats X-Factor» à un groupe de rock.

Après avoir joué en tant que musicien ambulant dans les rues de Rome et joué à des concerts locaux à l’adolescence, Måneskin est devenu célèbre en 2017 en auditionnant pour la 11e édition de «X-Factor Italia», se démarquant par son attitude confiante tout en interprétant son premier single «Chosen . »

«Je suis le groupe avec beaucoup d’attention depuis leurs débuts chez X-Factor», révèle Etro. «Depuis leurs premières performances, je pensais qu’ils avaient quelque chose d’unique et déjà à cette occasion nous avions collaboré avec eux, les habillant pour le dernier épisode.»

Måneskin est arrivé deuxième cette année-là, mais le premier single a atteint les palmarès de la musique locale et ils sont parmi les artistes les plus réussis de l’histoire du format ici.

«Ce fut vraiment le tournant pour moi», se souvient Raggi. «Pour voir le nombre de personnes croître de façon exponentielle concert après concert. Nous nous sommes regardés et avons compris que quelque chose se passait.

À l’inverse, pour De Angelis et Torchio, la grande révélation est survenue avant même d’entrer dans la série, les premiers se rappelant comment leurs noms ont commencé à circuler dans d’autres écoles lorsqu’ils ont créé le groupe à l’adolescence, et le dernier identifiant le premier concert à l’étranger au Danemark comme étant essentiel. des moments.

Après «X-Factor», le succès commercial de Måneskin a été cimenté avec d’autres chansons à succès ainsi qu’un film documentaire. En 2019, le groupe a fait une tournée en Italie et en Europe, enregistrant 70 concerts à guichets fermés, suivis d’un autre événement en direct à guichets fermés au Dome à Londres, où le groupe a également vécu temporairement.

Pendant le séjour, la scène musicale britannique a influencé le développement de l’album, qui a nécessité deux ans de travail et marque la maturité artistique du groupe. En particulier, De Angelis rappelle comment la pandémie et le premier lock-out ont poussé le groupe à expérimenter une nouvelle approche, passant de l’écriture des chansons toutes ensemble à la prise de temps pour développer leurs identités individuelles avant de les combiner.

«C’était aussi bien de prendre les choses plus lentement, d’écouter à nouveau les morceaux et d’avoir le temps de les métaboliser et de faire des changements», note Raggi.

Après l’Eurovision, le groupe reviendra à l’écriture et au travail sur la deuxième partie de l’album. Une tournée en Italie débutera à la mi-décembre, avec des dates à Rome et à Milan déjà épuisées, et se terminera à l’emblématique Arena de Vérone le 23 avril 2022.

«Mais nous espérons avoir l’opportunité de faire aussi une tournée européenne, lorsque cette urgence COVID-19 sera terminée.… Compte tenu de cette expérience et du fait que différents pays ont commencé à nous apprécier, nous sommes impatients de nous produire dans leurs villes aussi, »Conclut De Angelis.

