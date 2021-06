L’Italien Molinari remporte le British Golf Open avec Tiger Woods

Le président Joe Biden, un catholique professant, devrait-il être autorisé à recevoir la Sainte Communion malgré son soutien continu à l’avortement ? Bien sûr que non. Toute la question est une fausse controverse déclenchée par des médias d’entreprise déterminés à salir les évêques catholiques et les fidèles catholiques partout dans le monde. Ceux qui feignent […] More