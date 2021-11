L’ITC achètera 16% du capital de Mother Sparsh Baby Care pour Rs 20 crore

L’ITC a déclaré que cet investissement est conforme à la stratégie « ITC Next » articulée par le président Sanjiv Puri qui vise à construire une organisation prête pour l’avenir avec une première culture numérique.

ITC, le principal fournisseur de cigarettes à FMCG à hôtel, a annoncé vendredi avoir accepté d’acquérir une participation de 16% dans Mother Sparsh Baby Care, une marque de soins personnels ayurvédiques et naturels dans l’espace de vente directe au consommateur (D2C), pour Rs 20 crores.

La société a conclu un accord de souscription d’actions pour acquérir 16 % du capital de Mother Sparsh, une start-up, sur une base totalement diluée, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, et un pacte d’actionnaires dans le cadre de ce projet d’acquisition , a déclaré l’ITC dans un dossier en bourse.

Cette acquisition permettra d’accéder à l’espace D2C en pleine croissance dans la catégorie « soins personnels », qui a été identifiée par la société comme un domaine d’intérêt, a-t-il ajouté. Cette prise de participation de la start-up devrait être réalisée en deux tranches, dans un délai de huit mois à compter de la date de signature des accords. Le chiffre d’affaires de la start-up, qui se concentre sur les segments des soins aux mères et aux bébés, était de 15,44 crores au cours du dernier exercice. Elle a été constituée en février 2016.

L’ITC a déclaré que cet investissement est conforme à la stratégie « ITC Next » articulée par le président Sanjiv Puri qui vise à construire une organisation prête pour l’avenir avec une première culture numérique. Commentant le développement, Sameer Satpathy, directeur général de l’activité produits de soins personnels, ITC, a déclaré : ainsi que dans le canal D2C. Mother Sparsh a, en peu de temps, évolué pour devenir une marque D2C efficace avec une gamme de produits innovants et beaucoup de promesses.

