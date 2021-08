L’ITC réexaminera la structure organisationnelle de temps à autre: CMD Sanjiv Puri dit aux actionnaires

Mercredi, Puri a déclaré que la société était prête à réagir à la situation à laquelle son activité hôtelière était confrontée, et la pandémie lui a donné l’occasion d’examiner d’autres sources de revenus et de trouver des moyens d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Le conglomérat diversifié ITC réexaminera sa structure organisationnelle de temps à autre, a déclaré mercredi le président et directeur général Sanjiv Puri. Il a également déclaré que la société prendra des décisions sur la scission ou la fusion de différentes entreprises sur la base du contexte macro et de la stratégie de l’organisation pour créer une valeur durable pour les actionnaires.

Répondant aux questions des actionnaires lors de la 110e AGA, Puri a déclaré que le segment hôtelier étant le plus durement touché en raison de la pandémie en cours, ce n’était pas le “bon moment” pour opter pour une “structure alternative”. « Nous acceptons qu’étant donné la situation à laquelle est confrontée l’industrie hôtelière, ce n’est pas le bon pour moi de le faire. Nous devrons attendre la reprise », a-t-il déclaré. L’année dernière, la société avait déclaré qu’elle avait commencé à envisager “une structuration alternative” pour améliorer la “création de valeur” pour son activité hôtelière.

Mercredi, Puri a déclaré que la société était prête à réagir à la situation à laquelle son activité hôtelière était confrontée, et la pandémie lui a donné l’occasion d’examiner d’autres sources de revenus et de trouver des moyens d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Alors que les actionnaires suggéraient différentes mesures telles que la scission, l’émission d’actions gratuites et le rachat d’actions, la major de la cigarette à la grande consommation à l’hôtel a déclaré qu’elle était « engagée » à créer une valeur durable pour les actionnaires et qu’elle allait faire ce qui était bon pour le à long terme pour l’entreprise. « L’entreprise doit exister non seulement pour aujourd’hui, elle doit exister pour demain et après-demain. La création de valeur durable sera le mantra directeur. Et, dans ce cadre, nous le ferons, nous nous engageons à faire ce qui est juste pour créer de la valeur », a déclaré Puri.

« Que le fait d’être ensemble ou d’être séparé soit une meilleure solution est répondu par ce qui nous donnera la valeur durable et ensuite quels sont les mérites et les inconvénients de la situation. Rien n’est gravé dans le marbre, et nous examinerons cela de temps en temps dans le contexte des macros, du contexte comparatif et de la stratégie de l’organisation », a déclaré Puri, ajoutant que le conglomérat doit opter pour celui qui lui donne une valeur durable.

Quand l’ITC envisage-t-il d’inscrire sa filiale en propriété exclusive ITC Infotech sur les bourses, a-t-il déclaré de temps en temps, « ces choses » sont évaluées.

Puri a en outre déclaré que bien que trois des segments de la société – cigarettes, éducation et papeterie et hôtels – aient été touchés au cours du dernier exercice, elle a fait un excellent travail pour bien se redresser alors que l’économie s’ouvrait et que la mobilité augmentait. Dans le secteur des cigarettes, la société était presque proche des niveaux d’avant Covid vers la fin de l’exercice 21.

« Exploration proactive des opportunités inorganiques »

Puri a déclaré que la société “explorait de manière proactive” les opportunités inorganiques dans le cadre de la prochaine vision de l’horizon. « Dans ce voyage vers le prochain horizon de l’ITC, plusieurs interventions stratégiques sont exécutées pour atteindre une croissance soutenue, compétitive et rentable. En conséquence, le portefeuille FMCG a été revitalisé pour le préparer pour l’avenir, répondre aux tendances émergentes et développer les catégories du futur », a déclaré Puri.

« Les consommateurs de la nouvelle ère d’aujourd’hui sont des natifs du numérique avec un engagement important dans les plateformes sociales et de commerce électronique. Reconnaissant la nécessité de s’engager profondément avec les consommateurs, votre entreprise a établi des centres de commande marketing de pointe appelés « Sixth Sense » à Bengaluru et à Kolkata », a-t-il déclaré aux actionnaires.

