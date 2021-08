L’ITC va dépenser 2 milliards de dollars pour l’extension de la capacité et la mise à niveau de la qualité des produits

“C’est un horizon à moyen terme, il devrait être d’environ quelques années”, a déclaré le président et directeur général Sanjiv Puri à propos du calendrier de l’investissement proposé.

ITC, le grand fabricant de cigarettes à FMCG à hôtel, a déclaré jeudi qu’il prévoyait d’investir environ 2 milliards de dollars à moyen terme pour l’expansion de la capacité et la mise en place de nouvelles usines dans toutes les entreprises et l’apport de technologies modernes pour améliorer la qualité des produits.

“C’est un horizon à moyen terme, il devrait être d’environ quelques années”, a déclaré le président et directeur général Sanjiv Puri à propos du calendrier de l’investissement proposé.

Puri, qui s’adressait aux médias, a déclaré que l’investissement était nécessaire pour “l’engrenage des capacités” dans les activités de grande consommation, l’agroalimentaire et les cartons, le papier et l’emballage. “Au fur et à mesure que les volumes d’une catégorie particulière augmentent et que l’utilisation atteint le seuil (niveau), nous devrons ajouter des lignes supplémentaires”, a-t-il souligné.

Le conglomérat diversifié met en place une usine de conditionnement au Gujarat, tandis qu’une usine de dérivés de nicotine sera construite au Karnataka. Il est également en train de mettre en service une installation d’épices à la pointe de la technologie pour les marchés intérieurs ainsi que pour les exportations. L’entreprise a besoin de temps en temps de nouveaux investissements pour améliorer la qualité, et pour cela, elle doit faire appel à la technologie contemporaine. En outre, il investit dans le lancement d’une Super App au cours de l’année, appelée ITC-MAARS ou Metamarket pour l’agriculture et les services ruraux avancés.

Concernant le scénario de marché actuel, le président de l’ITC a déclaré qu’il existe une reprise séquentielle très claire dans toutes les catégories, qu’il s’agisse de produits de base ou discrétionnaires. “Séquentiellement, juillet a été meilleur que les mois précédents et août a été meilleur que les mois précédents”, a déclaré Puri.

Interrogé sur les perspectives du troisième trimestre, qui est la saison des festivals, il a déclaré que les signes sont “raisonnablement encourageants” en ce moment. “Si nous allons tous collectivement dans une situation où les vagues suivantes sont petites et ne grimpent pas vraiment, c’est certainement encourageant… Cependant, ce ne sont que les premiers jours, il vaut donc mieux attendre un peu plus de temps pour conclure.”

À une question sur les domaines probables d’acquisitions à l’avenir, Puri a déclaré que la société étudiait les opportunités d’acquisition dans des segments tels que l’alimentation et les produits de soins personnels, entre autres. S’adressant aux actionnaires lors de l’AGA de la société mercredi, il a déclaré que la société « explorait de manière proactive » les opportunités inorganiques dans le cadre de la prochaine vision d’horizon.

Le président a informé que la solution intégrée de soins de santé en milieu rural du conglomérat s’inscrirait dans le cadre de ses initiatives d’investissement social. “Ce n’est pas une entreprise commerciale”, a-t-il ajouté.

L’ITC reçoit des intérêts pour la gestion d’hôtels à l’étranger

Puri a déclaré que l’ITC envisageait la possibilité de gérer des hôtels à l’étranger dans le cadre de contrats de gestion, car il avait reçu des intérêts de l’extérieur de l’Inde. « En ce qui concerne l’extérieur de l’Inde, nous avons reçu des intérêts, qui étaient pré-Covid, pour la gestion de certaines propriétés en dehors de l’Inde. Telles sont les possibilités qui sont recherchées. Il n’a pas progressé comme prévu en raison de la situation du Covid. Certaines de ces destinations sont basées là où les gens ne visitent pas ces jours-ci ou où le trafic est moindre. Par conséquent, au bon moment, cela progressera, mais ces opportunités sont également là », a déclaré Puri aux journalistes ici.

Actuellement, la société développe un projet de développement à usage mixte, comprenant un hôtel de luxe et un complexe d’appartements résidentiels haut de gamme, à Colombo. L’activité de construction du projet a été affectée en grande partie par les perturbations consécutives aux incidents terroristes de 2019, puis par la pandémie de Covid.

