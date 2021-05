Litecoin a chuté cette semaine, mais vaut-il la peine d’être saisi à bas prix?

Le rédacteur adjoint d’InvestorPlace, Brenden Rearick, s’est demandé début mai si Litecoin (CCC:LTC-USD) continuerait d’augmenter après que les volumes de négociation aient été plus de 140% plus élevés que d’habitude.

Mon collègue a fourni des prévisions de prix allant de 500 $ à 762 $ d’ici la fin de 2021. Pendant un certain temps, il a semblé que ces estimations seraient assez précises alors que LTC a atteint un sommet historique de 412,96 $ le 10 mai.

Et puis les roues sont tombées au début de la seconde moitié du mois.

Après avoir chuté de 35% en l’espace de 4 heures mercredi, il a perdu environ 50% de sa valeur en 10 jours de négociation. Pour revenir à son niveau record, Litecoin devra doubler.

Étant donné que la tendance actuelle semble être à la baisse, pas à la hausse, je ne suis pas sûr que les investisseurs de crypto-monnaie inexpérimentés devraient être à proximité de cet altcoin. À moins, bien sûr, que vous envisagiez réellement d’utiliser les SLD comme monnaie et non comme investissement.

Venmo accepte le litecoin

Mark Hake, contributeur d’InvestorPlace, a récemment appelé Litecoin un altcoin qui devrait survivre à l’éclatement de la bulle cryptographique. Mon collègue a souligné que PayPal (NASDAQ:PYPL) Le service de transfert d’argent peer-to-peer Venmo avait commencé à accepter le Litecoin, Ethereum (CCC:ETH-USD), Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Bitcoin Cash (CCC:BCH-USD). PayPal a également commencé à permettre aux consommateurs d’utiliser la crypto-monnaie, y compris le Litecoin, dans le processus de paiement pour ses 29 millions de marchands.

“C’est la première fois que vous pouvez utiliser de manière transparente des crypto-monnaies de la même manière qu’une carte de crédit ou une carte de débit dans votre portefeuille PayPal”, a déclaré le PDG de PayPal, Dan Schulman, à . fin mars avant de lancer le service.

Schulman pense que les crypto-monnaies deviendront une source de financement plutôt qu’une simple classe d’actifs ou un investissement. Si tel est le cas, un altcoin comme Litecoin bénéficierait d’une telle transition.

J’ai dit dans des articles précédents sur les crypto-monnaies que l’utilité était un élément essentiel de tout ce que je recommanderais. Cardano (CCC:ADA-USD) correspond certainement à ce projet de loi.

Quant au Litecoin, je ne l’ai pas étudié assez de près pour savoir quelle utilité il a au-delà d’être une monnaie alternative pour les transactions peer-to-peer, mais j’y arriverai.

Le Litecoin est-il sans gouvernail?

N’ayant jamais écrit sur Litecoin auparavant, je n’avais aucune idée que son créateur, Charlie Lee, avait vendu l’intégralité de son Litecoin en 2017 pour éviter un éventuel conflit d’intérêts à son retour pour diriger la Fondation Litecoin à plein temps.

Certaines personnes pourraient considérer cela comme un manque d’engagement ou de croyance en la crypto-monnaie. Cependant, j’évite généralement de posséder des actions en règle générale pour éliminer tout conflit sur les sociétés dont je parle.

Mais, comme Charlie Lee l’a déclaré en 2017, il continuerait à mettre son cœur et son âme dans la Fondation Litecoin.

“Ne t’inquiète pas. Je ne quitte pas Litecoin. Je vais encore passer tout mon temps à travailler sur Litecoin », a déclaré Lee en décembre 2017.

«Lorsque Litecoin réussira, je serai toujours récompensé de nombreuses manières différentes, mais pas directement via la propriété de pièces. Je crois maintenant que c’est la meilleure façon pour moi de continuer à superviser la croissance de Litecoin. »

Récemment, Charlie Lee a rejoint le BTCS (OTCMKTS:BTCS), une société de technologie d’actifs numériques et de blockchain qui a créé une plate-forme de jalonnement en tant que service pour valider les transactions blockchain. Il développe également une plate-forme d’analyse de données sur les actifs numériques afin que les acheteurs de plusieurs crypto-monnaies puissent consolider leurs transactions sur une seule plate-forme.

À mesure que la finance décentralisée et la banque ouverte se développent, le leadership de la crypto doit sortir et travailler avec des entreprises comme BTCS pour résoudre les problèmes du monde réel.

Si l’action BTCS a un cours de clôture moyen sur 20 jours de 2,515 $ le 1er avril 2022, Lee verra 175000 options de cinq ans acquises avec un prix d’exercice de 1,03 $. Cela vaut potentiellement au moins 260 000 $. S’il touche le Nasdaq, il reçoit 50 000 $ de salaire annuel, plus 75 000 unités d’actions restreintes, en plus des 175 000 options.

Inutile de dire que les partisans de Litecoin n’ont pas à s’inquiéter de la situation financière de Lee, ce qui signifie qu’il n’ira nulle part de sitôt.

La ligne de fond

Les partisans de Litecoin évoquent trois choses lors de la promotion de LTC.

Premièrement, il a un plafond fixe de 84 millions de LTC, soit quatre fois l’offre de Bitcoin. Deuxièmement, le temps nécessaire pour créer un nouveau bloc est de 2,5 minutes, soit un quart du temps de Bitcoin, ce qui le rend bien meilleur pour l’envoi et la réception. Enfin, les frais sont très bas.

Tant que LTC se négocie en dessous de 1000 dollars, il reste un altcoin utile pour effectuer des transactions. Quant à l’utilité au-delà des frais bon marché et des transactions plus rapides, je ne le vois pas.

Bien que la plupart des crypto-monnaies soient un peu funk en ce moment, elles iront bientôt plus haut. L’achat avec des prélèvements de 50% au cours des prochaines années devrait être un plan intelligent.

La question à laquelle vous devez répondre est de savoir si le Litecoin est le cheval que vous devriez reculer sur le long terme.

