Litecoin a trop peu d’avantages pour le recommander dès maintenant

Litecoin (CCC:LTC-USD) est l’une des principales crypto-monnaies originales, fondée par Charlie Lee en 2011 en tant que pièce peer-to-peer (P2P). Cela en fait l’un des premiers véritables concurrents à Bitcoin (CCC:BTC-USD). En effet, Lee a créé Litecoin en utilisant plusieurs des mêmes idées que BTC, mais l’a conçu pour être plus efficace et utile dans les transactions quotidiennes. Le Bitcoin, comme les investisseurs l’ont compris, peut à l’inverse être assez maladroit pour les petits achats.

Source: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Litecoin a été un succès rapide. Son prix est passé de 3 $ à plus de 35 $ en 2013. Puis il s’est éteint, retombant dans la fourchette de 3 $ à 5 $ pendant plusieurs années. Cependant, il s’est réveillé à nouveau en 2016. L’année suivante, il avait grimpé au niveau époustouflant de 350 $.

Bien sûr, même après cela, la navigation n’était pas facile. Avec le crash cryptographique qui a suivi, Litecoin est retombé à 40 $, puis a grimpé à nouveau à des prix supérieurs à 400 $, dépassant brièvement son sommet de 2017. Aujourd’hui, la récente correction n’a cependant pas épargné LTC. Il est maintenant revenu à un peu moins de 200 $.

Alors, voici ce que vous devriez faire avec Litecoin alors que nous avançons vers 2021.

Litecoin: l’efficacité pourrait rapporter des dividendes

Litecoin présente plusieurs différences clés par rapport au Bitcoin. Après tout, Lee a créé Litecoin avec l’intention spécifique d’améliorer le cadre de BTC.

D’une part, Litecoin a un temps de blocage plus rapide, générant des récompenses pour les mineurs toutes les 2,5 minutes au lieu de 10 minutes. Cela permet des temps de transaction plus rapides et une capacité beaucoup plus élevée sur son réseau pour les paiements et les transactions.

De plus, la configuration minière de LTC diffère. En utilisant un algorithme différent, Litecoin favorise l’exploitation minière via des cartes graphiques plutôt que la mise en page gourmande en processeur de Bitcoin. Quoi qu’il en soit, alors que la valeur a grimpé en flèche, il est également devenu difficile d’exploiter Litecoin sur des ordinateurs ordinaires. Cela a réduit les avantages dans une certaine mesure. Pourtant, les soutiens de LTC peuvent faire des déclarations crédibles selon lesquelles une plate-forme plus efficace que BTC.

Cet avantage potentiel a été mis en évidence plus tôt ce mois-ci, lorsque Elon Musk a critiqué la haute intensité énergétique de Bitcoin. Tesla (NASDAQ:TSLA) a brusquement cessé d’accepter Bitcoin pour les paiements de véhicules tandis que Musk a mis en garde contre l’utilisation excessive d’électricité par Bitcoin, en particulier dans l’industrie du charbon. Cela a créé une ouverture potentielle pour Litecoin et d’autres alternatives axées sur l’efficacité pour prendre part à Bitcoin.

Où est l’adoption du marché?

Comme vous pouvez le constater, Litecoin a beaucoup à offrir. Il a maintenant dix ans et a été répertorié sur les principaux échanges de crypto-monnaie comme Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) pendant très longtemps. Son fondateur, Charlie Lee, est également une figure bien connue du monde de la cryptographie. De plus, son prix a même grimpé en flèche lors de la première grande course haussière de crypto-monnaie, en 2017.

Mais cela signifie également que Litecoin a eu beaucoup de chances de faire une empreinte. Et pourtant, il n’a pas été largement accepté. En fait, la pièce compte relativement peu de marchands de renom ou d’autres partenariats, bien qu’elle soit une crypto ostensiblement conçue autour de la facilité d’utilisation pour les paiements.

Dans l’ensemble, Litecoin est descendu au numéro 15 dans le classement de la capitalisation boursière de la crypto. Ce n’est pas mal du tout, mais LTC a passé des années dans le top cinq. Désormais, il est dépassé par un nombre croissant de projets aux perspectives plus dynamiques.

Certes, Litecoin a toujours des gens qui le négocient en fonction de son nom de marque. Mais les cryptos évoluent avec le temps. Il est loin d’être certain que LTC continuera à se démarquer dans cet écosystème en mutation.

Verdict du litecoin

À l’heure actuelle, Litecoin est une vieille nouvelle dans la communauté des crypto-monnaies. D’une part, c’est en quelque sorte un avantage. Les gens en ont entendu parler et de nombreux échanges en font la liste. Il reste un avantage de premier arrivé là-bas.

D’un autre côté, cependant, LTC n’a pas le même attrait que les projets plus récents et plus prometteurs. À un moment donné, ce nom doit être adopté ou il disparaîtra.

LTC a à peine atteint un nouveau record historique cette année avant de s’effondrer. C’est une performance lamentable, comparée à d’autres pièces héritées comme Bitcoin, Ethereum (CCC:ETH-USD) et “jokecoin” Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Ces trois noms ont dépassé leurs sommets précédents à des degrés dramatiques.

On peut soutenir qu’une partie de la faute incombe à Lee lui-même. Il a tristement vendu ou fait don de tous ses Litecoin en 2017, lorsque la crypto a eu sa première grande montée en puissance. Le prix des SLD s’est effondré peu de temps après les ventes de Lee. Avec le fondateur encaissant et la devise ne parvenant pas à suivre les nouveaux rivaux, il n’est pas étonnant que Litecoin ait sous-performé ces dernières années.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.