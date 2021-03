Litecoin casse 220 $, augmente rapidement ⋆ Crypto New Media

Répartition TL; DR

LTC casse 220 $.

Prochaine résistance autour de 230 $.

Depuis le creux précédent, les soins de longue durée ont gagné 17%.

La prévision du prix du Litecoin d’aujourd’hui est haussière, car le marché continue de progresser après avoir dépassé la barre des 220 $ sans trop de résistance et teste actuellement la barre des 230 $.

Carte thermique de crypto-monnaie. Source: Coin360

Le marché global continue d’atteindre de nouveaux sommets aujourd’hui alors que des gains sont constatés sur tous les principaux altcoins. Bitcoin et Ethereum, leaders du marché, ont gagné du terrain avec des gains de 4,5 et 6,7%, respectivement. Les meilleures performances sont observées pour Litecoin, car il a augmenté de près de 7,5%.

LTC / USD a ouvert à 220,83 $ aujourd’hui après très haussier hier, au cours duquel le prix du Litecoin a progressé de 10%, passant du plus bas de 200 $ au plus haut de 220 $. Aucun signe d’arrêt n’est observé pour la dynamique actuelle des prix. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le prix du Litecoin continue d’augmenter au cours du week-end et atteigne le sommet historique de 245 $.

Mouvement du prix du litecoin au cours des dernières 24 heures

Le prix LTC / USD a évolué dans une fourchette de 209,96 $ à 228,46 $, indiquant une bonne volatilité pour le marché. Le volume des transactions est en hausse de 2,63% et totalise 6,94 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière de 15 milliards de dollars classe Litecoin à la 9e place.

Graphique LTC / USD sur 4 heures – Litecoin continue de pousser vers un sommet historique de 245 $

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir une action haussière continue des prix au cours des dernières 24 heures, le marché n’ayant pas eu de retracement significatif de consolidation depuis qu’il a atteint la barre des 200 $.

Graphique LTC / USD sur 4 heures. Source: TradingView

Dans l’ensemble, le marché a connu des moments difficiles au cours du mois dernier. Après avoir établi un nouveau sommet historique autour de 245 $ à la fin du mois de février, Litecoin s’est inversé et est revenu de près de 40% au plus bas de 155 $.

À partir de là, Litecoin a rebondi à la hausse et a récupéré une grande partie de la perte en trouvant une résistance autour de 195 $. Après un bref rejet, Litecoin a trouvé un support à 170 $. À partir de là, la dynamique haussière actuelle pour Litecoin a commencé.

Plus tôt cette semaine, le prix du Litecoin a ensuite testé la barre des 195 $ et une certaine résistance a été trouvée. Cependant, après quelques heures et un petit recul vers la barre des 180 dollars, Litecoin a réussi à briser la résistance et s’est consolidé autour de la barre des 200 dollars pendant un certain temps.

Vendredi, Litecoin a recommencé à pousser plus haut et a rapidement atteint la barre des 220 $, qui servait auparavant à la fois de support et de résistance très forts le mois dernier, lorsque Litecoin a établi le record de 245 $. La dynamique du marché a rapidement dépassé la résistance de 220 $ et a permis à Litecoin d’atteindre la prochaine résistance autour de 230 $. Si le LTC / USD peut continuer sur sa lancée haussière actuelle et franchir la barre des 230 $, nous sommes susceptibles de voir le plus haut historique de 245 $ testé demain.

Alternativement, si la résistance de 230 $ rejette le Litecoin, nous pourrions voir un fort retracement – probablement vers la zone de consolidation précédente autour de 200 $ – 210 $. Le litecoin formera probablement une base et un plus bas à partir de là, à partir duquel pousser pour briser le plus haut de tous les temps. Ce serait une correction saine pour le marché car il n’y a pas eu de retracement décent depuis plusieurs jours maintenant.

Prédiction du prix du litecoin: Conclusion

La prévision du prix du litecoin est haussière car il n’y a aucun signe de ralentissement de la dynamique actuelle. Si la résistance actuelle de 230 $ est atteinte, nous nous attendons à ce que le prix du Litecoin pousse vers le sommet historique de 245 $ la semaine prochaine et établisse potentiellement un nouveau record absolu, indiquant que nous pourrions voir ce mois se clôturer avec des gains substantiels.

Supposons que la résistance actuelle autour de la barre des 230 $ offre réellement une résistance et rejette une nouvelle dynamique haussière, nous sommes alors susceptibles de voir le Litecoin revenir pendant quelques jours et d’établir un nouveau plus bas en prévision d’une nouvelle hausse la semaine prochaine.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et / ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.