Litecoin (LTC) suscite l’adoption de la cryptographie avec un grand détaillant en ligne à bord Crypto new media

Le détaillant de technologies en ligne Newegg a annoncé qu’il accepterait le Litecoin (LTC) comme mode de paiement pour les clients qui utilisent BitPay sur leur plate-forme.

Dans un nouveau communiqué de presse, la société de commerce électronique basée en Californie révèle que les clients qui achètent sur Newegg.com pourront vérifier en utilisant LTC à partir de cette semaine.

Selon Andrew Choi, directeur principal de la marque Newegg, l’intégration de Litecoin vise à rendre l’expérience client plus flexible et pratique.

« Offrir une meilleure expérience d’achat en ligne n’est pas seulement une question de prix et de sélection – il est également important de laisser les gens faire leurs achats comme ils le souhaitent, et cela s’étend à offrir des options de paiement flexibles. »

Newegg utilise BitPay pour accepter Bitcoin (BTC) depuis 2014 et Dogecoin (DOGE) depuis le début de cette année.

En février, le géant des paiements PayPal a également annoncé qu’il étendrait sa prise en charge des actifs numériques en intégrant le Litecoin dans son service de paiement mobile Venmo. Les autres partenaires de Litecoin incluent la plateforme de réservation de voyages Travala, la société de traitement de cartes de crédit Aliant Payments et la plateforme de gestion de patrimoine crypto BlockFi.

Litecoin a enregistré des gains de 16% au cours des sept derniers jours selon CoinGecko et se négocie actuellement à 141 $ au moment de la rédaction.

Newegg (NEGG) a été inscrite en tant que société cotée au Nasdaq en mai 2021 et a une capitalisation boursière actuelle de 7,42 milliards de dollars.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Pavel Chagochkin

Lien source