Litecoin pourrait être l’un des plus performants dans les prochains jours. Voici les prochains objectifs

Le Litecoin (LTC) profite d’une dynamique haussière constante et, pour le moment, tout indique que le prix pourrait à nouveau dépasser la résistance de 300 $.

Analyse fondamentale: Litecoin pourrait être l’un des plus performants dans les prochains jours

Le marché de la crypto-monnaie progresse au cours des premiers jours de négociation de mai, Ethereum a dépassé 3300 $, et cette situation soutient également le prix du Litecoin. Si cette tendance positive se poursuit, Litecoin pourrait être l’un des plus performants dans les prochains jours.

Le marché de la crypto-monnaie continue d’attirer les «gros joueurs» et selon les dernières nouvelles, eBay envisage une option de paiement crypto. Le PDG d’Ebay, Jamie Iannone, a déclaré qu’eBay étudie une nouvelle option de paiement que les crypto-monnaies devraient être, mais la société explore également des moyens d’utiliser des jetons non fongibles (NFT).

Le volume quotidien de LTC reste élevé et Litecoin continue de croître suite à l’arrivée de nouveaux capitaux sur le marché.

«Jamais autant de confiance dans le capital n’a été investie dans le réseau, et d’autres mesures de données concrètes telles que les valeurs transférées et le nombre de transactions montrent que l’utilisation augmente. Ces chiffres suggèrent une approbation fondamentale de ces évaluations et indiquent qu’il ne s’agit pas que de spéculation », a rapporté l’équipe de Litecoin.

Le mois dernier, PayPal a lancé «Checkout with Crypto», qui permet aux clients de payer avec Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Bitcoin Cash. Mastercard et Visa ont également apporté des améliorations pour intégrer les crypto-monnaies dans leurs réseaux de paiement, et cette tendance pourrait suivre de nombreuses autres sociétés de paiement.

Le plus ancien parc national d’Afrique, les Virunga, a récemment annoncé qu’il accepterait Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Chainlink et de nombreuses autres crypto-monnaies en tant que dons. La migration vers les paiements numériques continue de s’accélérer, tandis que la solidité des fondamentaux du réseau reste l’une des principales caractéristiques de Litecoin.

Litecoin (LTC) se négocie très près du niveau de résistance de 300 $

Le prix du Litecoin (LTC) progresse dans les premiers jours de mai et, pour l’instant, il n’y a aucun signe de changement de tendance. Le litecoin pourrait avancer plus loin dans le marché haussier en cours, et si le prix dépasse à nouveau 300 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 325 $, voire 350 $.

Source des données: tradingview.com

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 250 $, ce serait un signal de «vente» ferme, et nous avons la voie ouverte vers un niveau de support de 200 $. Il est également important de mentionner que le prix du Litecoin est corrélé au prix du Bitcoin, et les investisseurs dans cette crypto-monnaie devraient également avoir Bitcoin sur leur “ liste de surveillance ”.

résumé

Le marché de la crypto-monnaie progresse au cours des premiers jours de négociation de mai, Ethereum a avancé au-dessus de 3300 $, et cette situation soutient également le prix du Litecoin. Le volume quotidien de LTC reste élevé, et si cette tendance positive se poursuit, Litecoin pourrait bientôt dépasser la résistance de 300 $. Si le prix remonte au-dessus de 300 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 325 $, mais si le prix tombe en dessous de 250 $, ce serait un signal de «vente» fort.