Litecoin semble prêt à rebondir de manière assez significative

Litecoin (CCC :LTC-USD) est une crypto-monnaie qui commence à rebondir. En fait, il est maintenant en hausse de 33% au 16 juin. Actuellement à environ 168 $, il a considérablement baissé par rapport à son sommet. Cependant, il y a de bonnes indications que Litecoin pourrait rebondir près de ses anciens sommets.

Source : Shutterstock

À un moment donné, le Litecoin a clôturé à 386,45 $ – il y a un peu plus d’un mois, le 9 mai. Il est donc en baisse de plus de 56% par rapport à ce prix. Mais la crypto est en fait en hausse de 17% par rapport à son point bas de clôture de 143,52 $ le 23 mai. C’est un bon début.

Fondamentalement, cela montre que la crypto-monnaie ne va pas fondre comme tant le craignaient lorsque le crash de la crypto s’est produit en mai. C’était peut-être juste une affaire de vente en mai et de s’en aller, jusqu’à un jour meilleur. Maintenant, ce jour meilleur commence à émerger.

Caractéristiques exceptionnelles de Litecoin

L’une des principales caractéristiques du Litecoin est qu’il existe depuis longtemps. Lancé en 2011, le crypto était destiné à se concentrer sur les transactions peer-to-peer (P2P). Le fondateur de LTC, Charlie Lee, était un ancien de Google (Alphabet (NASDAQ :GOOG)) employé qui souhaitait créer une meilleure « crypto-monnaie pour les paiements basés sur la technologie blockchain ». Lee voulait que Litecoin traite les transferts d’argent beaucoup plus rapidement que Bitcoin (CCC :BTC-USD).

Comme le rapporte un analyste, Lee essayait à l’origine de modifier certains aspects des règles de la BTC “pour les rendre plus rapides et moins chères” à utiliser. Cependant, ses actions étaient si controversées qu’une rupture s’est produite. En conséquence, Bitcoin s’est scindé en deux en novembre 2011 et la nouvelle crypto LTC est née.

Cependant, une différence majeure entre ces deux cryptos est que Bitcoin ne peut avoir que 21 millions de pièces en circulation. Litecoin, d’autre part, est conçu pour permettre l’existence de 84 millions de pièces. L’idée ici était de lui donner plus de liquidité et donc, théoriquement, plus de convivialité comme moyen d’échange.

En conséquence, Bitcoin a un flottement d’approvisionnement plus serré et plus restreint. Par exemple, Bitcoin a 18,74 millions de pièces extraites et existantes, soit un peu plus de 89% de l’offre totale autorisée. En revanche, Litecoin a 66,75 millions de jetons extraits, soit un peu plus de 79% de son offre totale autorisée. En conséquence, Bitcoin a maintenant une capitalisation boursière d’environ 733 milliards de dollars par rapport à la valeur de marché de 11,2 milliards de dollars de Litecoin.

Une autre caractéristique majeure de Litecoin est qu’il faudrait beaucoup moins de temps pour confirmer une transaction blockchain. Le temps moyen pour que les transactions Bitcoin soient confirmées est d’environ 9 à 10 minutes. Le temps moyen pour les transactions Litecoin, cependant, n’est que de 2,5 minutes. Selon certains, cela rend les LTC beaucoup plus attrayants pour les commerçants.

Que faire avec Litecoin

À l’heure actuelle, le Litecoin est la 12e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Cela le rend assez liquide et pourtant pas aussi limité dans l’offre que Bitcoin. Cela peut ou peut ne pas être une bonne chose. Après tout, le prix du Bitcoin a bénéficié d’un effet de « squeeze » en raison de son offre restreinte.

De plus, en termes de performances, LTC a légèrement sous-performé BTC au cours de la dernière année. Il y a un an, il était à 43,88 $. Cela signifie qu’il a augmenté d’environ 283%. En revanche, Bitcoin est à nouveau proche de la barre des 40 000 $, mais il y a un an, il était à 9 538 $. Cela implique un rendement de 309% à son prix actuel. Cependant, les deux se sont croisés en termes de leadership au cours de la dernière année. Donc, en effet, vous seriez mieux avec l’un ou l’autre, selon votre point d’entrée.

Cela dit, je soupçonne qu’étant donné son affinité naturelle avec Bitcoin, la corrélation de Litecoin avec la grande crypto est très élevée. Cela implique que si Bitcoin rebondit pendant le reste de l’année, vous pouvez également vous attendre à ce que Litecoin rebondisse. C’est une autre raison majeure de posséder LTC à long terme.

RAPPORT GRATUIT : 13 Cryptos prêts à exploser comme Dogecoin

Prêt à commencer à trader des crypto-monnaies mais vous ne savez pas quoi acheter ? Thomas Yeung a trouvé Dogecoin avant qu’il n’augmente de 8 000 %… Cardano avant qu’il n’augmente de 460%… et Ripple avant qu’il n’augmente de 480%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 13 de ses crypto-monnaies préférées – des jetons qui pourraient monter aussi haut que DOGE. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici.

A la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.