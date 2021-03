Litecoin, VeChain, analyse de base du prix des jetons d’attention: 14 février

Le litecoin a montré un certain épuisement au-dessus du niveau de 221 $, mais la stabilisation à cette marque était saine à long terme. VeChain s’est déplacé dans un canal ascendant mais a menacé de tomber en panne, tandis que BAT est entré dans une phase de consolidation entre 0,83 $ et 0,72 $.

Litecoin [LTC]

Liens sponsorisés

Le rebond de Litecoin à partir du support de 155,7 $ a alimenté une forte tendance à la hausse sur les graphiques alors que le prix a dépassé plusieurs niveaux de résistance. Les gains au cours des sept derniers jours s’élevaient désormais à près de 17%, car LTC a surpassé presque toutes les crypto-monnaies dans le top 10 des classements. La seule pièce avec plus de gains hebdomadaires était le leader du marché lui-même, Bitcoin.

Cependant, tout n’était pas rose pour LTC car le prix a évolué vers le sud sur la période de 4 heures. Le Oscillateur génial a montré une dynamique du côté de la vente, tandis que le MACD vu un croisement baissier. Cela suggérait qu’une correction était en cours car le marché cherchait à se stabiliser en dessous de la résistance du temps de presse. Si l’événement d’une vente prolongée, le soutien à 205 $ pourrait être sous les projecteurs.

VeChain [VET]

VeChain était actuellement dans une phase de stabilisation après que les taureaux aient renversé la barre des 0,065 $ après une correction mineure par rapport aux niveaux records. Le mouvement, cependant, était dans les limites d’un canal ascendant et une hausse vers des niveaux records semblait probable si le prix s’inversait de la ligne de tendance inférieure. Les gains s’élevaient maintenant à plus de 90% du rebond de l’EFP de 0,037 $ de soutien à son ATH à plus de 0,72 $.

Le RSI a suggéré que la crypto-monnaie pourrait envisager des gains supplémentaires à court terme et qu’elle n’avait pas encore atteint son point de basculement. D’autre part, le Oscillato génialr a montré une divergence baissière et a également formé une configuration de double pic baissier. En cas de panne, les lignes de support se situent à 0,06 USD et 0,05 USD.

Jeton d’attention de base [BAT]

Une cassure à la hausse à partir d’un triangle symétrique a vu le jeton d’attention de base grimper à un sommet local à plus de 0,88 $, mais le prix a rapidement inversé la direction à partir de ce point. Cependant, une reprise haussière a eu lieu à partir du support de 0,72 $ et le prix est entré dans une phase de consolidation au moment de la rédaction.

Le MACD La ligne reflétait le mouvement de la ligne de signal car le marché était équilibré entre les acheteurs et les vendeurs. Le RSI stochastique du côté des ours après avoir inversé la trajectoire de la zone supérieure. Le niveau de prix actuel n’était pas trop éloigné de son ATH et la fin de la consolidation actuelle verrait probablement BAT battre un record plus récent sur les graphiques.