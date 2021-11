LTC est la crypto-monnaie native de Litecoin, un projet de blockchain open source dont le code est copié à partir de celui de Bitcoin. Présenté comme « l’argent à l’or du bitcoin », le Litecoin a été développé pour avoir des vitesses de transaction beaucoup plus rapides que Bitcoin, ainsi que pour être plus évolutif.

La blockchain a été créée par Charlie Lee, un ingénieur logiciel qui avait travaillé chez Google et l’échange cryptographique Coinbase, et elle a été lancée sur le forum bitcointalk en octobre 2011.

Prix ​​du litecoin

Litecoin a une offre totale plafonnée de 84 millions de jetons. Le projet a été initialement lancé avec 150 jetons pré-minés (jetons extraits par les développeurs Litecoin avant le lancement public du jeton.)

Le projet a ensuite établi une récompense de 50 litecoin par bloc à sa création, la récompense de bloc étant réduite de moitié tous les 840 000 blocs par la suite. Le dernier bloc devrait être exploité en 2142.

L’historique des prix LTC comprend des pics entrecoupés de longues périodes d’activité latérale. En décembre 2017 et avril/mai 2021, le prix du Litecoin est passé au-dessus de 250 $ et a atteint un sommet d’environ 410 $ à chaque fois avant de chuter fortement.

En mai 2021, le prix des SLD a enregistré son plus haut historique de 412,96 $, mais il a chuté de plus de 50 % au cours des six mois suivants.

Comment fonctionne le Litecoin ?

Les utilisateurs de Litecoin envoient et reçoivent des LTC sur la blockchain en saisissant les informations de clé publique attachées au portefeuille numérique de chaque personne.

Comme indiqué, Litecoin utilise un code très similaire à celui de Bitcoin. Mais contrairement au consensus de preuve de travail de Bitcoin – où les participants appelés « mineurs » s’affrontent en utilisant des équipements informatiques spécialisés pour être les premiers à découvrir de nouveaux blocs – LTC intègre l’algorithme de preuve de travail Scrypt, qui permet de exploitez la crypto-monnaie avec du matériel grand public.

Une autre caractéristique qui différencie le Litecoin du Bitcoin est le temps qu’il faut pour confirmer les blocs. Il faut en moyenne neuf minutes à Bitcoin pour produire un bloc, alors qu’il faut deux minutes et demie à Litecoin pour produire un bloc sur son réseau.

Litecoin sert essentiellement de « testnet » pour les améliorations à mettre en œuvre sur la blockchain Bitcoin. Par exemple, Litecoin a intégré le Lightning Network – une technologie de deuxième couche pour Bitcoin pour créer des canaux de micropaiement pour les paiements – avant Bitcoin.

Événements clés et gestion

Fin 2017, Lee a choqué la communauté Litecoin en vendant tous ses avoirs en litecoin. La vente est intervenue quelques jours après que l’actif numérique ait atteint un sommet de 375,29 $ à l’époque et au milieu d’accusations selon lesquelles Lee manipulait le marché des SLD via ses publications sur Twitter. En fin de compte, il a cité le conflit d’intérêts comme raison de la vente.

Litecoin a été mis à l’honneur en septembre 2021 lorsqu’un faux communiqué de presse a été publié annonçant un partenariat entre Litecoin et Walmart. En conséquence, le prix de LTC a augmenté de 30%, mais s’est assoupli peu de temps après lorsque l’alliance s’est révélée être un canular.

Karnika Yashwant, fondatrice et PDG de la société de marketing crypto KEY Difference Media ; Arbi Khodagholian et sa société de capital-risque Block Ventures ; et l’investisseur individuel Zachary Snader sont des investisseurs en Litecoin, selon Crunchbase.

Mimblewimble – un protocole de confidentialité qui vise à rendre anonymes les transactions de crypto-monnaie – devrait arriver sur le réseau Litecoin d’ici la fin de 2021.

Litecoin a également eu des fourches ou des scissions de la blockchain, telles que Junkcoin (JKC), Monacoin (MONA), Litecoin Cash (LCC), CloakCoin (CLOAK) et Einsteinium (EMC2). Lee a tenu à qualifier d’arnaque tout fork de Litecoin.

Lee reste le directeur général de la Fondation Litecoin, qui promeut la blockchain Litecoin et finance son développement.