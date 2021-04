L’ITF modifie la date limite de qualification pour Tokyo 2020

15/04/2021

Le classement tennis qui déterminera les joueurs éligibles aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sera celui du 14 juin, au lieu de celui publié le 7 juin, pour recueillir les résultats du tournoi de Roland Garros, qui se terminera le 13 juin.

Le conseil d’administration de la Fédération internationale (ITF) a approuvé aujourd’hui cette révision des dates. “Les classements ATP et WTA du lundi 14 juin seront utilisés pour sélectionner les joueurs éligibles pour une participation directe aux tirages au sort en simple et en double.. La décision est prise sur recommandation de la commission olympique de l’ITA, en consultation avec l’ATP et la WTA, et est soumise à l’approbation finale de la commission exécutive du CIO », a déclaré la fédération dans un communiqué.

Roland Garros a annoncé il y a une semaine qu’il retarderait l’une des dates du tournoi, en raison des restrictions en vigueur en France pour contrôler la pandémie de covid-19. Il se jouera du 30 mai au 13 juin.

Suite à la publication du classement le 14 juin, l’ITF informera les comités olympiques et les fédérations nationales des joueurs ayant une place olympique. Suite à la confirmation des joueurs individuels et aux propositions faites par chaque pays pour les tables de double, l’ITA clôturera la liste des participants fin juin.

Couples mixtes sera formé avec des joueurs déjà classés pour les autres photos. Les Jeux seront joués par 64 joueurs individuels et 32 ​​couples de chaque sexe, plus 16 équipes de double mixte. Six hommes et six femmes est le quota maximum par pays, avec jusqu’à 4 joueurs dans des tournois individuels.