Lithium Finance a désigné l’oracle pour évaluer les actifs privés synthétiques sur Beyond Finance »CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Lithium Finance, un oracle de tarification de l’intelligence collective pour offrir une tarification opportune sur les actifs privés illiquides, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Beyond Finance, une plate-forme décentralisée pour la création et la négociation de produits financiers synthétiques conçus pour répondre aux besoins du créateur synthétique.

Le partenariat permettra à Beyond de rejoindre une liste croissante de projets DeFi en tant que l’un des chercheurs de sagesse à la recherche d’informations sur les prix des actifs privés et illiquides. Wisdom Seeker est un élément essentiel de l’écosystème Lithium ; en utilisant le jeton natif du lithium (LITH) comme prime pour rechercher des informations de prix précises.

Les nœuds de sagesse reçoivent des jetons LITH en récompense lorsqu’ils peuvent fournir des réponses précises rapidement.

«Alors que de nombreux autres oracles se sont concentrés sur l’apport de données de tarification des actifs liquides dans DeFi, Lithium se concentre sur les actifs privés et illiquides. Nous pensons que c’est là que nous pouvons apporter des actifs réels dans DeFi. Nous sommes heureux que l’équipe de Beyond partage la même perspective ; et ensemble, nous serons en mesure d’apporter de nouvelles opportunités au monde DeFi plus large. » – David Lighton, co-fondateur de Lithium Finance

Faire le pont entre le monde des actifs réels et DeFi a été un sujet de longue haleine. Cette collaboration pourrait donner l’exemple de la manière d’apporter une exposition réelle aux actifs dans l’espace DeFi en abaissant les barrières d’accès aux actifs privés pour tous les utilisateurs de DeFi.

“Le timing n’aurait pas pu être meilleur. Même après la sortie de notre réseau principal, nous cherchions déjà à explorer d’autres marchés à offrir à notre communauté. Le lithium jouera désormais un rôle clé pour Beyond et ses utilisateurs pour obtenir et découvrir de nouveaux marchés privés illiquides ; autrement pensé inaccessible de manière décentralisée. Ce partenariat lancera fondamentalement un mouvement visant à apporter des données d’évaluation inaccessibles aux utilisateurs de Beyond, afin de tarifer le non tarifé ; grâce au mécanisme unique de Lithium d’être un oracle de tarification de l’intelligence collective.

– Jeremy Park, directeur commercial de Beyond Finance