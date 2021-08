Liti Capital place le financement des litiges sur Blockchain, les listes de jetons wLITI sur HitBTC

Genève, Suisse, 17 août 2021 – Liti Capital, la société suisse de financement de litiges qui rend l’investissement en capital-investissement accessible à tous grâce à la technologie blockchain, a inscrit pour la première fois son jeton wLITI sur HitBTC, un échange centralisé (CEX).

La première cotation CEX de WLITI fait suite à ses cotations récentes sur les bourses décentralisées Uniswap et 1inch Exchange.

Après son lancement plus tôt cette année, Liti Capital fait déjà des vagues dans l’investissement traditionnel en apportant aux masses le financement des litiges, une pratique d’investissement traditionnellement monopolisée par les poids lourds des hedge funds et les investisseurs d’élite.

« Nous sommes très heureux d’inscrire HitBTC », a déclaré Jonas Rey, PDG de Liti Capital, ajoutant : « Cela représente une étape importante vers notre objectif d’uniformiser les règles du jeu pour le financement des litiges. Les réclamations légales sont une classe d’actifs extrêmement attrayante car elles peuvent être très lucratives, et nous offrons à quiconque un moyen de profiter de cette opportunité d’investissement passionnante. »

Fondé en 2013, HitBTC est l’un des plus anciens et des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. Il est bien connu pour son moteur de matchmaking à la pointe de la technologie, ses mesures de sécurité élevées et ses faibles frais de négociation. Avec une API compatible avec les robots de trading et un service client 24h/24, HitBTC est une bourse populaire avec plus de 800 paires de trading et plus de 400 instruments au comptant.

Selon l’équipe HitBTC, en tant que projet qui incarne un nouveau paradigme d’investissement traditionnel, Liti Capital représente un grand potentiel. La bourse est fière de soutenir une initiative qui fait du financement des litiges, une classe d’actifs attrayante mais prohibitive, une stratégie d’investissement viable pour tous les investisseurs.

Mettre l’investissement traditionnel dans la blockchain

Le financement d’un litige est la pratique consistant à attirer des investisseurs pour couvrir le coût d’un procès ou d’un arbitrage en échange d’une partie du produit. Les spécialistes du financement des litiges, tels que Liti Capital, achètent des actifs de litige pour les affaires qu’ils considèrent comme ayant une forte probabilité de gagner.

Alors que le financement des litiges nécessite souvent un investissement initial de 500 000 $ à 1 million de dollars par un investisseur, Liti Capital le rend accessible à toute personne disposant d’aussi peu que 50 $. Il le fait en tokenisant les actions de Liti Capital et en versant des dividendes aux détenteurs de Les jetons d’actions Liti Capital (LITI) lorsqu’une affaire est gagnée dans le portefeuille Liti Capital.

wLITI, ou “Wrapped LITI”, le jeton répertorié sur HitBTC aujourd’hui, est le jeton de liquidité ERC-20 de Liti Capital. Il ne donne pas accès aux dividendes comme le fait LITI, mais wLITI peut être échangé contre des jetons LITI dans un rapport de 5000 à 1. Cependant, les deux jetons donnent aux détenteurs le pouvoir de voter sur la manière dont les actifs de Liti Capital sont utilisés pour financer les cas de fraude cryptographique. qui touchent les membres de la communauté Liti Capital, une initiative à laquelle l’entreprise se consacre à allouer entre 5% et 10% de son budget d’investissement annuel.

Avec un portefeuille de cas d’un milliard de dollars

Liti Capital a déjà sécurisé un portefeuille d’affaires sain avec son plus gros dossier d’une valeur potentielle de plus d’un milliard de dollars lorsqu’il sera finalement résolu. Des affaires comme celles-ci, qui ont tendance à être des poursuites commerciales plutôt que de consommation ou personnelles, indiquent généralement des litiges d’entreprise à grande échelle évalués à plus de 10 millions de dollars. Même s’il peut s’écouler des années avant qu’un règlement ne soit conclu, les bailleurs de fonds qui réussissent peuvent s’attendre à empocher trois à cinq fois leurs investissements initiaux, selon les estimations de l’expert en financement des litiges Steven Friel.

Pour atteindre cet objectif, Liti Capital a fait appel au leader chevronné de l’industrie, David Kay, en tant que directeur de l’information et directeur général. Avec plus d’une décennie d’expérience en tant que partenaire financier et gestionnaire de portefeuille d’un fonds de capital-investissement d’un milliard de dollars dans le domaine du financement des litiges, Kay a fait appliquer avec succès ce qui était à l’époque la sentence arbitrale internationale la plus importante de l’histoire, contribuant à plus d’un milliard de dollars. en liquide. et valeurs.

“Les actifs de contentieux ne sont généralement pas corrélés avec l’état de l’économie, ce qui permet au financement des litiges de prospérer même dans un marché baissier”, a expliqué Kay, ajoutant: “Un nouveau venu dans l’écosystème d’investissement moderne, on s’attend à ce que le financement des litiges double dans le marché de valeur au cours des six prochaines années. Notre équipe d’investissement chez Liti Capital recherche activement les meilleures opportunités dans les actifs de litige et vise à ajouter au moins cinq autres affaires de plusieurs millions de dollars à notre portefeuille à cette époque l’année prochaine. ”

Détails de la liste

Date de négociation : 17 août 2021, 15h00 UTC

Ouverture de l’entrepôt : 16 août 2021, 15h00 UTC

Paires de trading : wLITI / BTC

wLITI / USDT

À propos de Liti Capital

Liti Capital, basée en Suisse, est une société suisse à responsabilité limitée spécialisée dans le financement des litiges et la fintech. Liti Capital achète des actifs de litige pour financer des poursuites et fournit une solution stratégique complète ainsi que des liens avec des cabinets d’avocats de premier plan pour aider les clients à gagner leurs affaires. Les actions tokenisées de la société abaissent la barrière à l’entrée pour les investisseurs de détail et donnent aux détenteurs de tokens un vote dans le processus de prise de décision de la société. Les dividendes sont distribués aux détenteurs de jetons LITI lorsque le demandeur a gain de cause. Jonas Rey, co-fondateur de Liti Capital, dirige Athena Intelligence, l’une des agences de renseignement les plus performantes de Suisse. Ses deux co-fondateurs, Andy Christen et Jaime Delgado, unissent des compétences opérationnelles, d’innovation et techniques pour compléter l’équipe de direction. Le directeur de l’information, David Kay, a dirigé une société de financement de litiges en capital-investissement de plusieurs milliards de dollars à New York avant de rejoindre Liti Capital.

