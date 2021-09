in

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a déclaré que le plaidoyer était un “litige d’intérêt publicitaire” et qu’aucun motif pertinent n’y avait été soulevé.

La Cour suprême a rejeté mardi un DIP demandant 50 lakh Rs à titre gracieux pour les familles de ces avocats décédés avant l’âge de 60 ans, que ce soit du COVID ou de toute autre maladie, affirmant que la vie des avocats ne peut pas être considérée comme “plus précieuse” que d’autres.

Observant qu’il ne peut pas encourager le dépôt de « faux » litiges d’intérêt public (PIL) par des avocats, un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a déclaré que le plaidoyer est un « litige d’intérêt public » et qu’aucun motif pertinent n’y a été soulevé.

L’avocat et pétitionnaire Pradeep Kumar Yadav, dans son plaidoyer, a demandé au Centre de payer à titre gracieux aux proches des avocats décédés, arguant que le gouvernement avait fourni une aide financière à d’autres communautés de la société au milieu de la pandémie.

“Les autres personnes de la société ne sont-elles pas importantes”, a déclaré le tribunal à l’avocat Pradeep Kumar Yadav, qui avait déposé la pétition.

“Il s’agit d’un litige d’intérêt publicitaire et ce n’est pas parce que vous êtes en blouse noire que votre vie est plus précieuse que les autres”, a observé la magistrature, ajoutant: “Nous ne devons pas encourager les avocats à déposer de faux PIL.”

La plus haute juridiction, qui a observé que le “couper-copier-coller” avait été fait dans le plaidoyer, a déclaré qu’il n’arriverait pas que des avocats déposent un PIL comme celui-ci pour demander une indemnisation et que le tribunal l’autorisera. Il a déclaré que plusieurs personnes sont décédées du COVID-19 et que les avocats ne peuvent pas faire exception.

Yadav a demandé à la magistrature de retirer le plaidoyer et de le déposer avec de meilleurs motifs. Le banc, cependant, a rejeté la requête avec un coût de Rs 10 000 payable à l’Association du Barreau de la Cour suprême dans la semaine. Dans son plaidoyer, Yadav avait présenté le Centre, le Bar Council of India et plusieurs autres corps du barreau comme intimés.

La pétition avait demandé aux intimés de payer à titre gracieux Rs 50 lakh aux proches de l’avocat, décédés dans les 60 ans, que ce soit à cause de COVID-19 ou de toute autre manière, et en cas de pandémie, une aide monétaire supplémentaire serait fournie. pour eux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.