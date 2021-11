LITM Stock IPO: 7 choses à savoir alors que Snow Lake Resources commence à négocier

Cette année a été incroyable pour les introductions en bourse. Le marché des introductions en bourse reste brûlant, avec un certain nombre de nouveaux débuts de grande envergure ayant eu lieu ces derniers mois. Suivant cette tendance, le Ressources du lac des neiges (NASDAQ :LITM) IPO a des investisseurs étourdis. Les actions de LITM ont plus que doublé lors des échanges précédents, en hausse d’environ 90 % par rapport à l’ouverture.

Source : Lightboxx/ShutterStock.com

Ce qui est intéressant à propos de la croissance rapide de Snow Lake, c’est que cette société est loin de ce que la plupart des investisseurs pourraient considérer comme une action en hypercroissance. C’est un mineur de lithium, pas un logiciel ou un démarrage de véhicule électrique. Cependant, il semble qu’il y ait plusieurs raisons pour lesquelles les investisseurs sautent toujours à bord.

En tant que mineur de lithium de qualité batterie, le modèle commercial de Snow Lake intrigue les investisseurs. Compte tenu de la croissance attendue via la tendance à l’électrification, les mineurs de lithium sont devenus considérés comme des jeux de pioche et de pelle (peut-être littéralement) sur ce catalyseur.

Au-delà, le monde aura besoin de beaucoup plus de lithium pour atteindre ses objectifs d’électrification. En conséquence, les investisseurs semblent rechercher des producteurs de lithium de haute qualité tels que Snow Lake.

Alors, qu’avez-vous besoin de savoir d’autre ? Plongeons-nous dans quelques faits rapides alors que Snow Lake commence à négocier aujourd’hui.

Ce qu’il faut savoir sur Snow Lake et LITM Stock

Snow Lake est une société d’exploration de lithium basée au Manitoba, au Canada. Le lithium produit à partir de ses mines potentielles sera utilisé pour alimenter le marché croissant des consommateurs de véhicules électriques. En conséquence, les investisseurs semblent sauter sur cette action dès son premier jour de cotation. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 21 millions d’actions ont été échangées. Les actions ont ouvert près de 70 % plus haut et se sont négociées jusqu’à 145 % au-dessus du prix d’offre. La société a levé un produit brut de 24 millions de dollars grâce à son offre. Cette offre a été faite à 7,50 $ par action, dans laquelle 3,2 millions d’actions ordinaires ont été vendues. De plus, une option de surallocation a été offerte aux preneurs fermes pour un maximum de 480 000 actions ordinaires.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.