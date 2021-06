Litoria mira, version réelle de la grenouille chocolatée trouvée ; tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Les espèces de grenouilles sont considérées comme un membre du genre à prédominance australienne Litoria de grenouilles arboricoles. Image : IE

Si vous avez déjà vu Harry Potter, vous vous souviendrez d’une grenouille en chocolat qui apparaît dans le monde sorcier. Eh bien, on dirait qu’une grenouille similaire a été trouvée dans la vraie vie. Dans les forêts tropicales humides de Nouvelle-Guinée, vit une espèce de grenouille qui semble avoir été faite de chocolat. Repéré pour la première fois par un scientifique australien, Steve Richards, en 2016, un rapport de l’IE a noté que cette grenouille pourrait être une nouvelle espèce et est considérée comme un ajout aux connaissances du règne animal. Certains spécimens ont été prélevés pour des tests génétiques et des recherches sur les grenouilles couleur cacao.

Les grenouilles s’appellent maintenant Litoria mira et le nom a été inspiré par l’adjectif latin mirum. Mirum signifie surpris ou étrange et le nom correspond parfaitement à la nouvelle espèce de grenouille qui a surpris les scientifiques. Les espèces de grenouilles sont considérées comme un membre du genre à prédominance australienne Litoria de grenouilles arboricoles. Le 20 mai de cette année, Richards (un spécialiste des grenouilles associé au South Australian Museum) et Paul Oliver, du Queensland Museum et de l’Université Griffith) après avoir effectué l’analyse génétique, ont publié un article publié dans l’Australian Journal of Zoology annonçant la découverte de cette espèce de grenouille.

Il est à noter que Litoria mira ressemble à la rainette verte commune d’Australie, également connue sous le nom de Litoria cerulean. Ils se ressemblent tous les deux à part la couleur de leur peau. Cependant, certaines différences peuvent être observées lorsqu’elles sont étudiées de près. Selon le rapport, Litoria mira peut être différenciée de toutes les autres Litoria en raison de sa combinaison unique de sangles à portée de main, de grande taille, de membres relativement courts et robustes ainsi que d’une petite tache de peau violette présente sur le bord de ses yeux.

Il est probable que les deux (la grenouille chocolat de Nouvelle-Guinée et la rainette verte australienne) aient été liées par la terre il y a environ 2,6 millions d’années et partagent des éléments biotiques. Certes, à l’heure actuelle, l’île de Nouvelle-Guinée et le Queensland sont séparés par le détroit de Torres. Oliver a déclaré qu’il est important de comprendre les échanges biotiques entre ces deux zones pour savoir comment les deux types d’habitats se sont étendus et se sont contractés au fil du temps.

Pendant ce temps, après de nombreuses années, l’espèce de grenouille chocolat a été découverte. La raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour le découvrir pourrait être attribuée au fait que la Nouvelle-Guinée est l’un des « endroits les plus désagréables au monde pour les humains » car elle est constituée d’un marécage de forêt tropicale chaud infesté de moustiques du paludisme, d’arbres épineux également. comme des crocodiles. L’endroit n’a pas de routes, ce qui implique que le terrain n’incite pas à l’exploration.

