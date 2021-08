Littéralement libérée, Britney Spears porte des amulettes en signe de protestation

C’est littéralement sorti, Britney Spears porte des amulettes en signe de protestation | INSTAGRAM

Le célèbre chanteuse américaine Britney Spears a été impliquée dans tant de controverses ces derniers temps avec les son père et son contrôle sur elle qui ressent une pression impressionnante qu’il a dû relâcher d’une manière très coquette et inattendu.

C’est vrai, il a surpris tous ses fans sur son compte Instagram officiel publier plusieurs photos sans Top et partager une vidéo dans laquelle il apparaît tenant le buste avec ses mains en s’exhibant devant la caméra de son téléphone portable.

C’est vrai, la belle Britney est apparue dans un shorts de jean Et sans le haut de sa tenue, jetant la tête en arrière et montrant son meilleur dans ce post incroyable qui est là pour rester.

Ce matériel a été publié par l’interprète et accumule déjà plus de 11 millions de reproductions et des milliers de commentaires, dans lesquels tous la louent, la mettant en valeur beauté et aussi certains font leurs théories sur ce qui se passe avec l’Américain.

Assurément la chanteuse est très stressée par le procès qu’elle affronte contre son père qui l’a maintenue dans un état de stress qu’elle a dû subir s’échapper de cette façon littéralement.

« Pour ceux qui choisissent de critiquer mes vidéos de danse, regardez, je ne vais me produire sur aucune scène ! Je l’ai fait pendant les 13 dernières années », étaient les mots que la célèbre utilisait pour s’exprimer dans ledit contenu.

Il est évident que grâce à tout ce qui s’est passé ces dernières semaines, elle a fait des efforts supplémentaires pour se libérer du contrôle de son père, James Spears, à qui elle confirme que malgré son contrôle, elle peut décider de son corps et ses publications.

Rappelons qu’il y a quelques jours, Fernando Flores, un ancien policier qui a rendu service à la “star”, Britney Spears, en tant que garde du corps en 2010, a déclaré que le vendredi de chaque semaine une femme venait au domicile de son client pour donner elle les médicaments.

Flores a assuré que pendant les mois où elle travaillait pour la “Princesse de la Pop”, elle avait vu comment le téléphone de la célèbre était surveillé, les valises de ses visiteurs étaient fouillées et comment elle pleurait en recevant des ordres de James Spears, son père et tuteur désigné par le tribunal depuis 2008.

A chaque fois il y a plus de rumeurs, de déclarations et de faits qui circulent autour de cette célèbre qui n’arrête pas d’être le centre d’attention et d’être soutenue par les internautes qui veulent la voir libre.