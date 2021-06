Littéralement un Galaxy S21 à 2 650 $ avec des ajustements de sécurité

Le Samsung Galaxy S21 est sans doute l’un des meilleurs téléphones de 2021, et cela est dû en grande partie au prix moins cher de 800 $. Cela le rend 200 $ moins cher que le Galaxy S20 au lancement.

Maintenant, la marque de smartphones moins connue Sirin Labs a lancé le Sirin V3, qui est littéralement le Galaxy S21 avec des ajouts et des ajustements axés sur la sécurité. Le plus important, c’est que Sirin facture 2 650 $ pour l’appareil. C’est suffisant pour trois Galaxy S21 standard ou deux Galaxy S21 Ultra. Alors, qu’est-ce qui différencie le Galaxy S21 modifié par Sirin du modèle officiel ?

Sirin note dans un communiqué que le Galaxy S21 rebadgé propose un mode personnel et travail. Le mode personnel offre prétendument «une autonomie complète de l’utilisateur et une sécurité de base solide». Pendant ce temps, le mode Work Space offre « des fonctionnalités d’appel et de messagerie chiffrées de qualité militaire, une sécurité améliorée sur les plates-formes de communication d’entreprise courantes et des applications et données commerciales chiffrées de bout en bout ».

Si tout cela vous semble très familier, c’est parce que Sirin Labs a confirmé que la suite de sécurité Sirin V3 est basée sur Samsung Knox. La propre solution de Samsung propose également des modes personnel et professionnel, sans un prix élevé. Mais un représentant de Sirin a déclaré à Android Authority que le prix couvrait des frais de licence de trois ans pour Knox, des communications cryptées et un numéro de téléphone anonyme.

Sirin propose cependant d’autres modifications logicielles. Passez en mode Espace de travail et vous ne pouvez utiliser que les applications préinstallées, tandis que les captures d’écran, l’enregistrement vocal et quelques autres fonctionnalités sont également désactivés. Le mode personnel est également soumis à de nombreuses restrictions, car il ne permet pas aux utilisateurs de basculer vers une autre application de clavier, d’activer les options de développement ou d’activer le débogage USB.

Néanmoins, il convient de noter que votre téléphone Samsung standard (ou tout autre téléphone d’une marque réputée) est assez bon pour la majorité des utilisateurs. Et ceux qui veulent vraiment un peu plus de tranquillité d’esprit mais ne veulent pas dépenser une tonne d’argent peuvent opter pour une variété de ROM personnalisées et/ou acheter diverses applications et services axés sur la sécurité.