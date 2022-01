Little Big Town, Miranda Lambert, Cadillac Three pour la tournée « Bandwagon »

Petite grande ville et sa compatriote Miranda Lambert se lancent dans une nouvelle série de leur tournée Bandwagon en mai, avec la Cadillac Trois d’ouvrir en tant qu’invités pour l’ensemble des 15 spectacles.

Le quatuor a fait équipe avec Lambert pour la première incarnation de la co-vedette en juillet et août 2018, lorsque Natalie Hemby et Tenille Townes ont été invitées. Little Big Town et Lambert s’étaient déjà unis pour le hit country du Top 40 « Smokin’ & Drinkin » de son album Platinum de 2014.

Passant en revue le spectacle de 2018 à Noblesville, Indiana, Holly Gleason de Pollstar a écrit : « Cet amour euphorique de la musique, quelque chose qui anime les deux actes, a démontré comment la musique rassemble les gens… Little Big Town, un éternel favori de l’industrie, correspond à Lambert en matière de mise en scène.

Les billets pour tous, sauf la date d’ouverture, seront mis en vente ce vendredi (14) à 10h, heure locale ; le premier spectacle à présenter les trois actes, à Houston le 6 mai, est en vente une semaine plus tard, le 21 janvier, à 10h. Avant le début de la tournée, Lambert et les Cadillac Three donneront trois concerts sans Little Big Town, du 27 au 29 avril. Little Big Town suivra les années 2020 Tombée de la nuit avec leur dixième album studio plus tard cette année.

Les dates complètes de la tournée Bandwagon avec Little Big Town, Miranda Lambert et Cadillac Three sont :

6 mai + Pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman | Houston, Texas

7 mai Pavillon Dos Equis | Dallas, Texas

8 mai Walmart CHA | Rogers, Arche.

12 mai Credit One Stadium | Charleston, Caroline du Sud

13 mai MIDFLORIDA Credit Union Amphitheater | Tampa, Floride

14 mai Amphithéâtre financier iTHINK | West Palm Beach, Floride

20 mai Amphithéâtre du casino d’Hollywood | Saint-Louis, Missouri

21 mai Centre musical Ruoff | Noblesville, Ind.

22 mai Riverbend Music Center | Cincinnati, Ohio

Scène Budweiser du 2 juin | Toronto, Ont.

3 juin Théâtre musical DTE Energy | Détroit, Michigan.

4 juin Blossom Music Center | Chutes Cuyahoga, Ohio

9 juin Northwell Health au Jones Beach Theatre | Wantagh, État de New York

10 juin PNC Bank Arts Centre | Holmdel, New Jersey

11 juin Pavillon BB&T | Camden, New Jersey

+ en vente le vendredi 21 janvier à 10h heure locale ; toutes les autres dates en vente le 14 janvier à 10h heure locale

Écoutez le meilleur de Little Big Town sur Apple Music et Spotify.