Little Caesars augmente le prix de 5 $ de pizzas chaudes et prêtes à l’emploi

Commander une pizza Hot-N-Ready classique à 5 $ chez Little Caesars va laisser votre portefeuille se sentir un peu plus vide. La chaîne de pizzas bien-aimée a apparemment augmenté le prix de ses pizzas classiques Hot-N-Ready – Classic Pepperoni et Classic Cheese – de 5 $ à 5,55 $, marquant l’une des premières fois que la chaîne Little Caesars a augmenté le prix du plat préféré des fans depuis l’introduction des Hot-N-Ready il y a près de deux décennies.

Bien qu’il ne semble pas que Little Caesars ait fait une annonce officielle sur son site Web concernant une augmentation potentielle des prix des pizzas, certains utilisateurs de médias sociaux ont fait part de leurs griefs en ligne après avoir dû distribuer ces 55 cents supplémentaires. Parmi les premiers à noter le changement, il y avait un utilisateur de Twitter sous le nom d’utilisateur d’Oncle Charlie, qui a fragmenté une photo d’un avis affiché sur la fenêtre de leur restaurant local Little Caesars informant les clients de l’augmentation des prix, qui, selon l’enseigne, est entrée en vigueur. effet le mardi 5 octobre. La raison de l’augmentation n’a pas été fournie.

L’Amérique est tombée pic.twitter.com/84QAx7TEmE – Oncle Charlie 🎃 (@LastNameWiIson) 18 octobre 2021

« À nos précieux clients Little Caesars : nous passons la pizza de 5 $ à 5,55 $ », peut-on lire sur le panneau. « En 2003, Little Caesars a lancé notre pizza Hot-N-Ready à 5 $. 18 ans plus tard, nous augmentons notre prix de 0,55 $. comprenez, APRÈS 18 ans, notre besoin d’augmenter le prix. »

Il n’est pas clair si l’augmentation des prix affecte des emplacements à l’échelle nationale ou si elle n’est adoptée que dans certains emplacements à travers le pays. Certains utilisateurs de médias sociaux ont exprimé une augmentation similaire dans leurs emplacements locaux, et l’augmentation des prix semble se refléter sur l’option de commande en ligne de la chaîne, qui répertorie les pizzas Classic Pepperoni et Classic Cheese Hot-N-Ready pour 5,55 $. Il n’est pas non plus clair si l’augmentation pourrait être due aux pénuries persistantes qui ont déclenché des augmentations de prix pour divers produits.

La nouvelle du Hot-N-Ready désormais plus cher a certainement choqué les clients de Little Caesars, qui se sont habitués à simplement remettre 5 $ lors de la commande du plat. Réagissant à l’augmentation, une personne a tweeté: « Oui, les prix de l’essence augmentent, mais personnellement, je trace la ligne à 5,55 Little Caesars Pizza ». Quelqu’un d’autre a écrit : « Je viens de découvrir que le petit César a 5,55, maintenant qu’en est-il du monde ? Une troisième personne a plaisanté en disant que « cette merde d’inflation est allée trop loin ».