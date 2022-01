Little Caesars augmente le prix de Hot-N-Ready pour la première fois

La fin d’une époque est là. Little Caesars a augmenté le prix de sa célèbre pizza Hot-N-Ready à 5 $ pour la première fois dans l’histoire de la chaîne. Le PDG Dave Scrivano a déclaré que l’augmentation des prix de 55 cents contribuera à couvrir l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et des produits.

La pizza classique au pepperoni Hot-N-Ready coûtera désormais 5,55 $ plus taxes, a annoncé lundi Little Caesars. L’augmentation du prix comprend toutefois des modifications apportées à la pizza, car elle comprendra 33% de tranches de pepperoni en plus aux côtés des ingrédients frais familiers. Cela a été annoncé comme un changement permanent.

Bien que l’augmentation puisse être un choc pour les clients en dehors des marchés où le Hot-N-Ready coûte déjà plus de 5 $, Scrivano a déclaré à Forbes que la société est sûre que les clients afflueront toujours vers Little Caesars pour la pizza. Ils espèrent également que les garnitures ajoutées attireront encore plus de clients. L’entreprise a déjà vu sa base s’étendre pendant la pandémie de coronavirus. En 2021, l’entreprise a enregistré des ventes record.

« De nos jours, toutes sortes de pressions s’exercent sur les entreprises, mais nous voulons toujours offrir le meilleur produit au meilleur rapport qualité-prix à nos clients », a déclaré Scrivano. « Ils nous ont dit qu’ils voulaient plus de pepperoni. Alors que d’autres entreprises diminuent leurs portions et augmentent leurs prix, nous avons décidé de rendre notre pizza encore meilleure. Cela reste le prix le plus bas du marché, mais nous y ajoutons davantage. «

Scrivano est sûr que l’entreprise continuera de croître, quelles que soient les circonstances liées à la pandémie. Après tout, les familles commandaient des pizzas comme solution de repas de dernière minute depuis des années avant la pandémie. La valeur de la pizza « ne disparaîtra jamais », a-t-il déclaré à Forbes. « C’est un moyen à bas prix d’avoir un bon repas complet. Nous sommes convaincus que nous continuerons à augmenter nos revenus, quoi qu’il arrive. »

Little Caesars a été fondée en 1959 et est la troisième plus grande chaîne de pizzas aux États-Unis en termes de ventes. En 2001, l’entreprise a lancé sa pizza Hot-N-Ready, proposant des pizzas prêtes à emporter à emporter. La pizza Hot-N-Ready est disponible dans tout le pays depuis 2004.

Little Caesars n’est pas la seule entreprise à annoncer une hausse de prix choquante. En novembre, Dollar Tree a déclaré que la plupart des articles de ses magasins devraient coûter 1,25 $ au lieu de 1 $ d’ici la fin du premier trimestre de 2022. environnement inflationniste », a déclaré le PDG et président de Dollar Tree, Michael Witynski, dans un communiqué. « Nos tests de tarification Dollar Tree ont démontré une large acceptation par les consommateurs du nouveau niveau de prix et de l’enthousiasme pour les offres supplémentaires et la valeur extrême que nous serons en mesure de fournir. »