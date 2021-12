Little Caesars offrant des goodies gratuits avec des commandes comme régal du Nouvel An

Little Caesars dit au revoir à 2021 et accueille une nouvelle année en grand. Alors que le temps presse jusqu’au début de 2022 et que la saison des fêtes est officiellement arrivée, la chaîne de pizza bien-aimée, connue pour ses pizzas chaudes et prêtes, offre aux clients la possibilité de marquer une commande gratuite de Crazy Bread jusqu’à la fin. de l’année.

Il est facile de conclure l’affaire, selon Chew Boom, qui rapporte que l’offre est valable en ligne jusqu’au dimanche 2 janvier 2022. Les clients souhaitant recevoir une commande gratuite de Crazy Bread doivent simplement passer une commande en ligne pour toute pizza personnalisée et ajouter un Pain Fou à son panier. Avant de passer à la caisse, les clients peuvent ajouter le code promotionnel « GETYOURBREAD1 » pour obtenir le Crazy Bread gratuitement. Le pain fou de Little Caesars comprend huit bâtonnets de pain « avec des saveurs de beurre et d’ail, puis saupoudrés de parmesan ». Ils coûtent généralement 3 $. Pendant ce temps, les pizzas de la pizzeria sont cuites dans des fours à 475 degrés « pour garantir la sécurité alimentaire et ne sont jamais touchées après la cuisson ».

Little Caesars est l’une des chaînes de pizzerias les plus appréciées aux États-Unis. Selon la chaîne, Little Caesars a fait ses débuts en 1954 grâce à un rendez-vous à l’aveugle entre Mike Ilitch et Marian Bayoff organisé par le père d’Ilitch. Le couple s’est marié après seulement quelques mois, et en 1959, ils ont investi leurs économies dans leur première pizzeria à Garden City, Michigan. Le couple a ensuite ouvert la première franchise à Warren, Michigan en 1962, le site de la chaîne notant que « la décision commerciale de se développer par le biais de la franchise a ouvert la voie à Little Caesars pour devenir la chaîne de pizza à la croissance la plus rapide aux États-Unis et une renommée internationale marque. » Depuis lors, Little Caesars a continué de croître, avec des magasins dans les 50 États et 18 marchés internationaux.

Tout au long de sa riche histoire, Little Caesars a rassemblé une large base de fans, et en novembre, la chaîne a donné à ces fans une chance de montrer leur esprit via une ligne de produits Little Caesars. Cette ligne, disponible sur HOTNREADYSHOP.com, la ligne comprend tout, d’une couverture de tranche de pizza, qui est déjà en rupture de stock, aux boucles d’oreilles à pizza et même à un sac à dos à pizza. Les autres articles sur le site incluent un ensemble de salon Crazy Bread, une chaise de jeu Hot-N-Ready, des baskets et des articles de vacances, comme du papier d’emballage et des ornements sur le thème de Little Caesars.

