Little Cheer : la croissance de l’emploi a été faible au cours de la dernière décennie, selon une enquête

L’emploi dans les établissements de 10 employés ou plus dans neuf secteurs sélectionnés, y compris la construction, la fabrication et l’informatique / BPO, était de 3,08 crores au cours du trimestre d’avril à juin 2021-2022, en hausse de 29% par rapport aux 2,37 crores signalés lors du sixième recensement économique. (EC-6) de 2013-14, selon l’enquête.

La croissance de l’emploi du pays dans le secteur non agricole organisé a été largement inférieure au taux d’expansion économique au cours des huit années précédant l’exercice 22, avec seulement 3,3 % d’augmentation annuelle des emplois dans le secteur, selon une nouvelle série de données gouvernementales publiées le Lundi. Le rapport de l’Enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) dévoilé par le ministère du Travail de l’Union a également montré une baisse de la participation des travailleuses dans le secteur organisé.

Les travailleuses dans ces emplois du secteur organisé étaient de 29% en avril-juin 2021, inférieures aux 31% enregistrés dans EC-6.

La première enquête trimestrielle sur l’emploi auprès des établissements (AQEES) dans toute l’Inde pour le trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours, menée par le Bureau du travail, une unité relevant du ministère du Travail, a également révélé que près d’un sur cinq parmi les 3 millions d’employés dans les neuf secteurs touchés des salaires réduits ou nuls pendant la période de confinement (26 mars au 30 juin) en 2020.

Les experts du travail, cependant, ont estimé que ces chiffres pourraient être sous-estimés, n’étant pas en phase avec d’autres données telles que les enquêtes fréquentes auprès des ménages menées par le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), qui ont montré une image plus sombre du scénario de l’emploi dans le plus grand non -le secteur agricole, et son aggravation en raison des confinements induits par la pandémie.

Le QES fait partie de l’enquête trimestrielle sur l’emploi basée sur les établissements (AQEES) pour toute l’Inde ; il comprendra également une enquête sur le secteur informel réalisée par le Bureau du travail. Le premier tour de QES avait pour date de référence le 1er avril 2021.

Sur l’emploi total estimé dans les neuf secteurs sélectionnés de l’industrie organisée, la fabrication représentait près de 41 %, suivie de l’éducation avec 22 % et de la santé, 8 %. Le commerce ainsi que l’informatique/BPO ont chacun engagé 7 % du nombre total estimé de travailleurs.

Selon l’enquête, menée auprès de 12.000 unités, une croissance impressionnante de 152% a été enregistrée (entre 2013-14 et Q1FY22) dans le secteur IT/BPO, tandis que les taux de croissance étaient de 77% dans la santé, 39% dans l’éducation, 22% dans fabrication, 68 % dans les transports et 42 % dans la construction. En revanche, l’emploi dans le commerce a baissé de 25 % et dans l’hébergement-restauration de 13 %. Les services financiers ont connu une croissance de 48 % de l’emploi. On estime que près de 90 % des établissements travaillent avec moins de 100 travailleurs, le chiffre correspondant au cours de l’EC-6 étant de 95 %.

Près de 35% des établissements IT/BPO travaillaient avec au moins 100 travailleurs, dont environ 13,8% employant 500 travailleurs ou plus. Dans le secteur de la santé, 18 % des établissements comptaient 100 travailleurs ou plus.

L’expert du travail KR Shyam Sundar a déclaré: «Il est incroyable qu’au cours de la période de verrouillage presque à grande échelle en 2020, 81% des travailleurs aient reçu leur plein salaire. Compte tenu de cela et des autres statistiques, cela (résultats de l’ÉQE) peut être traité comme des réclamations des employeurs plutôt que comme des données statistiques crédibles. »

L’enquête CMIE avait révélé : « Sur les 403,5 millions d’emplois en 2019-2020, seuls 282,2 millions ont survécu au confinement le plus sévère au monde. Mais, la reprise a été rapide. En mai 2020, 31,5 millions d’emplois sont revenus, en juin 2020, 63,2 millions d’autres réparés ont été restaurés et en juillet 2020, 15,3 millions de plus sont retournés. En juillet 2020, les pertes d’emplois s’étaient réduites à 11,1 millions. »

Selon le rapport annuel (2019-20) de l’Enquête périodique sur les forces de travail (PLFS) publié début août, au cours des 12 mois compris entre juillet 2019 et juin 2020, le taux de chômage dans le pays — tel qu’évalué par la méthode de statut hebdomadaire » – était proche d’un sommet de près de 9 % en cinq décennies. Cependant, selon la méthode du « statut habituel » (chômage au cours de l’année écoulée), le taux de chômage du pays est passé de 6,1% en 2017-18 à 5,8% en 2018-19 et encore à 4,8% en 2019-20, avec une correspondance augmentation du taux d’activité. Cela a été trouvé déroutant par de nombreux analystes, étant donné la forte baisse du taux de croissance économique au cours de la période et le fait que la période de verrouillage strict pendant la première vague de Covid faisait également partie de la période d’enquête.

Plus tôt ce mois-ci, alors que l’Office national de la statistique (NSO) a déclaré dans son PLFS urbain trimestriel que le taux de chômage pour tous les âges dans les zones urbaines est passé à 10,3 % en octobre-décembre 2020 contre 7,9 % il y a un an ; le taux était de 13,3% en juillet-septembre 2020.

Le marché du travail a enregistré une reprise rapide après le verrouillage draconien d’avril 2020, mais la reprise a été partielle et épuisante, a écrit Mahesh Vyas, MD & CEO, CMIE dans un article récent. Même si le taux de chômage s’est redressé – il était de 7,6% en 2019-2020 et en juillet-août 2021, il était en moyenne de 7,6%, contre 23,5% en avril 2020 – mais pourrait s’être stabilisé à un taux élevé de 7-8%, Vyas c’est noté.

Bien entendu, les données du CMIE, les plus fréquentes sur le scénario de l’emploi dans le pays, sont basées sur des informations recueillies auprès d’individus faisant partie d’un panel de ménages inclus dans l’enquête trimestrielle Consumer Pyramid du CMIE.

Alors que PLFS fournit un scénario d’emploi basé sur les ménages pour le côté offre du marché du travail, l’AQEES fournit une estimation du côté de la demande en termes de genre et de la nature de l’emploi, des postes vacants, de la formation et d’autres paramètres connexes pour les neuf principaux secteurs de l’économie. Le gouvernement travaillera prochainement sur le terrain pour une enquête similaire auprès des établissements, y compris ceux du secteur non organisé, employant moins de 10 personnes.

En annonçant les résultats du QES, le ministre du Travail et de l’Emploi, Bhupender Yadav, a déclaré que le nouvel outil contribuera à « l’élaboration de politiques fondées sur des preuves et à une exécution fondée sur des statistiques ». “De telles données collectées scientifiquement avec intégrité qui peuvent être contre-examinées seront extrêmement bénéfiques pour parvenir à une livraison ciblée et au dernier kilomètre des programmes et des programmes gouvernementaux”, a-t-il déclaré.

