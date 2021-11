‘Little Lulu’ Juárez aura une défense haute tension à Puerto Vallarta

La championne du monde des super-mouches, Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez est sur le sentier de la guerre pour ce qui sera la deuxième défense de sa couronne verte et or, ce vendredi 12 novembre au Centre international des congrès de Puerto Vallarta, Jalisco; duel qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via le signal ESPN KnockOut.

Juárez Trejo, combattant exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il s’est montré en grande forme physique pour exposer pour la deuxième fois la ceinture absolue qu’il a conquise en battant brillamment Guadalupe Martínez.

Lors d’une cérémonie tenue à l’amphithéâtre de Los Arcos, et avec le magnifique paysage en arrière-plan ; Le monarque universel de 115 livres a grimpé le romain et affichant une grande forme physique, a marqué la limite de la catégorie, équivalent à 52 200 kilogrammes.

Sa rivale à son tour, la Mexicaine Luz Elena ‘La Guerrerita’ Aguilar montrant une excellente condition physique et sera une rivale très dangereuse; il a également mesuré en toute sécurité le poids et affiché un tonnage inférieur à la limite de la catégorie.

Les deux concurrents ont été déclarés aptes au concours par le superviseur de service nommé par le World Boxing Council, le Dr Enrique Aguilar; en deuil qui promet de secouer la belle destination touristique.