‘Little Lulu’ Juárez captive les fans de Puerto Vallarta

Le champion du monde super mouche du World Boxing Council, Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez a tenu ce mardi après-midi un entraînement ouvert aux médias et au grand public, sur le Malecón à Puerto Vallarta, Jalisco; avant ce qui représente sa deuxième défense de la couronne verte et or ce vendredi 12 novembre.

La bagarre au gant rose sera diffusée dans toute l’Amérique latine via le signal ESPN Knockout, depuis le Puerto Vallarta International Convention Center ; où la plus jeune des sœurs Juárez Trejo aura une prise haute tension devant la également mexicaine Luz Elena ‘La Guerrerita’ Aguilar.

Le ‘Little Lulu’, qui est représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle; Il a assuré qu’il aime s’offrir à son public dans ses présentations et que dans cette exposition aucune des armes qu’il porte pour le combat de ce week-end n’a été conservée.

Juárez, avec un record de 32 victoires dont 4 via du chloroforme pur, a gravi le diamant de bataille spécialement assemblé pour l’occasion et devant le regard des fans qui se sont réunis pour voir de près le monarque mondial, il a fait quelques tours et a montré hors d’une excellente condition physique, a montré la vitesse qui le caractérise.

Lourdes, que acumula una racha de siete años sin conocer la derrota, demostró por qué es una de las más sólidas monarcas alrededor del mundo al lucir certera y efectiva en el manopleo, declarándose lista y en peso para el duelo de este viernes en el bello destination touristique.