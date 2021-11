‘Little Lulu’ Juárez nominé par la WBC pour le meilleur de l’année dans deux catégories

MEXIQUE – Au cours de la 59e Convention annuelle du World Boxing Council, les présélections pour « Le meilleur de l’année 2021 » ont été annoncées ; où la championne du monde des super poids mouche Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez apparaît dans les deux catégories avec lesquelles l’organisme vert et or récompense la plus grande secte de boxe parmi les dames ‘Boxer of the Year’ et ‘Fight of the Year’.

Lourdes en 2021 a fait quelques défenses réussies du titre absolu des 115 livres, la première d’entre elles en juillet, à Ciudad Juárez ; où il a brillamment battu le challenger officiel, Diana ‘La Bonita’ Fernández; dans un duel passionnant qui fait également partie de la liste restreinte du «Combat de l’année 2021».

Trois triomphes en duels pour le titre mondial ces derniers mois, remportant la couronne mondiale dans une guerre contre Guadalupe Martínez en décembre dernier; Elle a remporté deux victoires contre « La Bonita » Fernández et « La Guerrerita » Aguilar pour approuver son statut de monarque universel dans la division des 52 163 kilogrammes qui lui a valu d’être considérée parmi les prétendants au prix « Boxer de l’année 2021 ».

Le boxeur représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Elle a quelques mois en tant que championne et s’est déjà imposée comme l’une des meilleures au monde, une situation qui se confirme avec cette paire de nominations.

