MEXIQUE – Le solide monarque mondial Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez, est prêt à défendre le titre absolu de 115 livres ce vendredi 12 novembre au International Convention Center de Puerto Vallarta, Jalisco; sur le panneau d’affichage qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via le signal ESPN KnockOut.

Juárez, représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, société dirigée par Oswaldo Küchle ; Il entre dans ce combat avec deux victoires notoires, la première lorsqu’il a brillamment détrôné Guadalupe Martínez et la seconde avec la défense magistrale contre Diana Fernández, ajoutée à un camp de près d’un mois au Centre de cérémonie Otomí pour ce combat.

La plus jeune des sœurs Juárez Trejo affrontera la Mexicaine Luz Elena ‘Guerrerita’ Aguilar, qui à seulement 19 ans ajoute une victoire contre l’ancienne championne du monde Isabel Millán et un match nul contre la multiple prétendante à la couronne María Salinas, donc elle être un rival prudent pour le monarque.

« Je suis en grande forme physique et mentale pour défendre ma ceinture au-dessus du ring, j’ai fait un camp d’un mois à Otomí, avec un très bon niveau d’entraînement, je sais que ce ne sera pas facile à cause de la jeunesse et du dynamisme de mon rival, mais Je suis sûr du bon travail que j’ai fait et je vais sortir la main en l’air », a déclaré le boxeur de Santa rsula Coapa, au sud de la capitale mexicaine.

La « Petite Lulu » qui affiche un bilan de 32 victoires, dont 4 par KO ; et une séquence de sept ans sans connaître la défaite est plus que prêt à affronter l’engagement vital où il exposera la ceinture verte et or de la prestigieuse instance présidée par Mauricio Sulaiman.