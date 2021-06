‘Little Lulu’ veut écrire l’histoire dans les super mouches

Après avoir remporté le titre absolu des super-mouches approuvé par le World Boxing Council d’une manière extrêmement brillante; Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez réfléchit déjà à ce qui sera sa première défense de la couronne, mais aussi à entrer dans l’histoire dans la catégorie des 52 160 kilogrammes.

Le boxeur représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Elle assure qu’en bonne championne mexicaine, elle veut briller sa couronne et est prête à se mesurer aux mieux classées et pense même à des titres fédérateurs, mais le tout en temps voulu ; il veut que son héritage perdure.

Juárez Trejo, sœur cadette de la multiple championne du monde Mariana ‘Barby’ Juárez, reste pleinement dans la salle d’entraînement, peaufinant les détails et faisant de son mieux comme lorsqu’elle était une challenger, en gardant toujours à l’esprit que ses prétendants feront de leur mieux pour arracher l’écharpe monarque de l’organisme vert et or.

Basé sur un état physique impressionnant, produit d’un entraînement ardu et d’une discipline à la fois dans le travail quotidien et dans le régime à suivre ; Lourdes est pleinement confiante de rester longtemps la meilleure chienne et assure qu’elle est dans les meilleures conditions pour affronter les meilleurs de la division.