Little Miss Dynamite fait ses débuts sur le bayou

Lorsque la sensation pré-adolescente qu’ils appelaient Little Miss Dynamite a fait son premier enregistrement le 30 juillet 1956, elle s’est inspirée de la fin Hank Williams. Brenda Lee avait un peu plus de 11 ans et demi quand, après avoir signé avec Decca Records lors d’une conférence de DJ, elle s’est rendue au Bradley Recording Studio à Nashville pour sa première session, sa réputation de prodige de la chanson la précédant.

La légende raconte que Brenda Mae Tarpley, née à Atlanta, Géorgie en 1944, chantait pour des bonbons ou des pièces de monnaie à l’âge de trois ans. Elle faisait les gros titres sur les scènes locales à l’âge de dix ans, et même dans l’émission en réseau Ozark Jubilee, à Springfield, Missouri. Après sa signature chez Decca, Billboard a écrit: “On dit que Decca prévoit de donner à la jeune chanteuse le traitement complet en termes de publicité et de promotion.”

L’une des reprises les plus populaires de Lee était une version de “Jambalaya (On The Bayou)”, La composition de Williams qui était devenu l’un des derniers succès de sa vie en 1952. Pas étonnant alors qu’elle soit sortie de ce studio de Nashville avec la version de “Jambalaya” qui est devenu son premier single Decca en septembre 1956, présenté comme “Little Brenda Lee, 9 ans”, alors qu’elle avait 11 ans.

Le monde, il s’est avéré, n’était pas encore tout à fait prêt pour son talent précoce, et la couverture n’a pas réussi à faire les charts country américains. Decca a suivi avec un single de Noël de la jeune Brenda avec « I’m Gonna Lasso Santa Claus » et « Christy Christmas » ; même si Billboard a été ému de dire qu’elle avait “beaucoup de style et de savoir-faire pour son âge”, il a également manqué les best-sellers.

Mais 1957 a apporté “One Step At A Time”, qui s’est arrêté juste en dehors du Top 40 pop mais est allé au pays n ° 15. Il y avait plus d’étapes chancelantes pour Lee avec ses prochains singles, mais à la fin des années 1950, la carrière de Little Miss Dynamite explosait. Des décennies de succès pop et country, et une célébrité internationale, en ont été le résultat.

