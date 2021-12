Little Mix «a pleuré toute la journée» et a eu des doutes avant d’annoncer une pause

Little Mix était visiblement ému lors de leur performance (Photo : Matt Crossick/PA Wire)

Little Mix a révélé qu’ils avaient » pleuré toute la journée » avant d’annoncer qu’ils feraient une pause avec le groupe, et nous ne sommes pas assez stables émotionnellement pour cela.

Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall ont brisé le cœur lorsqu’elles ont annoncé qu’elles feraient une pause après leur tournée Confetti, le trio enregistrant une performance émouvante au Graham Norton Show quelques instants après.

Après s’être soutenus à travers la chanson déchirante, Jade a averti Graham : « Ne nous recommence pas ! »

« Nous avons pleuré toute la journée, n’est-ce pas ? » elle a ajouté.

Les filles ont poursuivi en disant qu’elles voulaient faire une pause à leur « apogée », mais ce n’était toujours pas une décision facile.

« Même maintenant, dans le groupe Whatsapp, nous nous disons : « Sûr que vous voulez le faire, mec ? » Jade a ri.

Les fans ont eu le cœur brisé en regardant le long (Photo: Matt Crossick / PA Wire)

Cependant, ils ont poursuivi en affirmant qu’ils «se retrouveraient toujours ensemble».

La promesse est venue après que le trio ait été visiblement ému lors de leur performance d’Entre nous, avec Jade, 28 ans, tirant Leigh-Anne, 30 ans, et Perrie, 28 ans, pour un doux câlin à la fin.

Les fans ont eu le cœur brisé en regardant, avec un écrit sur Twitter: » L’émotion est si réelle que vous pouvez la sentir. RIEN NE VIENT ENTRE LE PETIT MÉLANGE.’

« Les Little Mix sont là pour rester », a déclaré un autre, tandis qu’un autre a ajouté: « Cela me brise le cœur. »

Cette semaine, les filles ont annoncé qu’elles prendraient du recul après leur tournée Confetti.

« Nous voulions vous faire savoir qu’après la tournée Confetti en avril/mai de l’année prochaine, nous allons faire une pause avec Little Mix », ont-ils écrit.

«Cela a été 10 années incroyables, une merveilleuse aventure non-stop, et nous pensons que le moment est venu de faire une pause afin de pouvoir nous ressourcer et travailler sur d’autres projets.

« Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour votre amour et votre soutien sans fin depuis le début. Nous vous aimons tous tellement.

Plus : Petit mélange



« Nous ne nous séparons pas – Little Mix est là pour rester 💫 Nous avons des plans pour plus de musique, de tournées et de performances à l’avenir », ont-ils conclu. «Nous avons fait tellement de souvenirs incroyables avec vous tous, et nous avons hâte d’en faire tellement d’autres.

« Nous sommes sœurs et nous aurons toujours l’une l’autre et vous, les fans, dans nos vies. Little Mix est éternel ♥️ Rendez-vous en tournée ! Jade, Leigh-Anne et Perrie x.’

Le Graham Norton Show est diffusé le vendredi à 22h sur BBC One.

