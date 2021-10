Little Mix : Perrie Edwards annonce la date de lancement de sa marque de mode

Perrie Edwards (à droite) lance bientôt Disora ​​(Photo: .)

Perrie Edwards de Little Mix a confirmé la date de lancement de sa propre marque de mode après des « années de préparation ».

La chanteuse de 28 ans a annoncé sur les réseaux sociaux que Disora ​​arriverait le 30 octobre alors qu’elle posait dans un sweat à capuche noir avec le logo de l’entreprise orné dans le dos.

Perrie a également posté une photo d’une grande vitrine contenant une tringle à vêtements avec des sacs à vêtements noirs suspendus délicatement.

Partageant la nouvelle sur Instagram, Perrie a écrit : » Je ne pensais pas qu’il était possible d’être plus excité que je ne le suis déjà ! Des années de préparation et ma marque @disora ​​est enfin lancée !

« Merci à mon équipe Disora ​​de m’avoir envoyé mon propre coffre de relations publiques, vous êtes méchantes et boujee ! » (sic)

Les camarades du groupe Little Mix de Perrie, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirwall, étaient parmi les stars qui ont partagé leurs félicitations dans les commentaires.

» Tellement fière de toi « , a écrit Leigh-Anne, tandis que Jade ajoutait une série d’émojis applaudissant.

Le site officiel indique que l’accès officiel limité au pré-lancement de Disora ​​aura lieu le 30 octobre.

Les fans qui se sont inscrits recevront un code exclusif pour accéder au premier drop limité. Vous devrez cependant être rapide pour acheter des articles, car il avertit que le premier chargement d’articles ne sera pas réapprovisionné.

Perrie a «passé des années» à préparer la marque (Photo: .)

La nouvelle de la date de lancement de la marque Perrie intervient quelques semaines seulement après que l’ex-compagnon du groupe Jesy Nelson a déclaré qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’offenser après avoir été accusée de “ pêche au noir » dans son dernier clip, Boyz.

Lors d’une diffusion en direct sur Instagram avec la rappeuse superstar Nicki Minaj, qui figurait sur le morceau, Jesy a déclaré qu’elle était allée à Antigua dans les semaines précédant le tournage de la vidéo, ce qui expliquait son teint plus foncé.

Jesy Nelson a récemment abordé les allégations de pêche au noir (Photo: Rex)

Les commentaires sont venus après que l’ancienne compagne de groupe de Nelson, Leigh-Anne Pinnock, l’ait mise en garde contre la pêche au noir.

» Personnellement, je veux dire que mon intention n’a jamais été d’offenser les personnes de couleur avec cette vidéo et ma chanson parce que, comme je l’ai dit, en grandissant comme une jeune fille, c’est la musique que j’écoutais.

«Ce sont les vidéos que j’ai regardées et que j’ai trouvées les meilleures. Pour moi personnellement, le hip hop des années 90/2000, la musique R&B était la meilleure époque de la musique.

«Je voulais juste célébrer ça. Je voulais juste célébrer cette époque de la musique parce que c’est ce que j’aime.’

