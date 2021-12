Little Mix s’est-il dissous ? L’avenir du groupe exploré

Le 2 décembre, les fans ont été choqués après que Little Mix ait publié un message sur les réseaux sociaux laissant entendre qu’ils allaient se séparer. Au milieu de cela, beaucoup se sont demandé si le groupe allait se dissoudre.

Little Mix a réussi à se faire un nom dans l’industrie après son apparition sur X Factor en 2011. Depuis lors, le groupe a sorti d’innombrables hits qui se sont hissés au sommet des charts.

L’année dernière, les fans du groupe ont été choqués lorsqu’il a été révélé que Jesy Nelson avait quitté le groupe. Maintenant, beaucoup sont encore plus bouleversés après avoir entendu la dernière annonce de « Little Mix ».

Les rumeurs de dissolution de Little Mix démystifiées

Non, Little Mix ne s’est pas dissous. Les rumeurs ont commencé à circuler sur Internet après que certains des fans ont mal interprété le message que le groupe avait publié sur leurs réseaux sociaux.

Le 2 décembre, le groupe a révélé qu’il ferait une « pause » tout en assurant à tout le monde qu’il n’avait pas l’intention de se séparer. Dans le même temps, Little Mix a assuré à ses fans qu’il y avait beaucoup plus à venir, mais pour l’instant, il était temps pour les membres du groupe de se séparer pendant un moment.

Un regard sur leur message

Little Mix a publié des publications identiques sur ses comptes Twitter et Instagram. Dans leur message aux fans, le groupe a noté : « Nous voulions vous faire savoir qu’après la tournée Confetti en avril/mai de l’année prochaine, nous allons faire une pause avec Little Mix. »

Le groupe a poursuivi: « Cela a été 10 années incroyables, une merveilleuse aventure non-stop, et nous pensons que le moment est venu de faire une pause afin que nous puissions nous ressourcer et travailler sur d’autres projets. »

Les filles ont clairement indiqué qu’elles avaient prévu beaucoup de choses pour l’avenir en tant que groupe. Ils ont écrit : « Nous ne nous séparons pas – Little Mix est là pour rester. Nous avons des plans pour plus de musique, de tournées et de performances à l’avenir. Nous avons fait tellement de souvenirs incroyables avec vous tous, et nous avons hâte d’en faire tellement d’autres. Nous sommes sœurs et nous aurons toujours l’une l’autre et vous, les fans, dans nos vies. Little Mix est éternel Rendez-vous en tournée ! Jade, Leigh-Anne et Perrie x »

Pourquoi Jesy Nelson a-t-elle quitté le groupe ?

Dans une interview avec le Cosmopolitan UK, la chanteuse a révélé qu’elle avait quitté le groupe pour se concentrer sur elle-même.

Elle a déclaré : « Je me comparais constamment aux autres. Bien sûr, c’était en grande partie dans ma tête, mais c’était en grande partie un traumatisme passé. Même récemment, j’étais encore comparé à eux. C’est horrible quand vous n’aimez déjà pas quelque chose chez vous que des milliers de personnes vous le signalent. Maintenant, je me sens comme moi. Quand je regarde en arrière [at my time] dans le groupe, je n’étais vraiment pas moi. Je ne peux pas croire à quel point j’étais malheureux.

Pour l’instant, il n’est pas certain que Jesy revienne un jour. Cependant, Jade, Leigh et Perrie ont assuré à leurs fans que le groupe ne s’était pas séparé.

