Little People, Matt Roloff de Big World a apparemment contracté un prêt pour une ferme pendant la pandémie

Malgré leurs différences, Matt et Amy ont tous deux un intérêt direct dans la ferme, car ils souhaitent tous deux, idéalement, céder la ferme et son entreprise à leurs enfants. Jeremy Roloff (qui a reçu 53 841 $ pour son entreprise The Roloff Company) semblait à l’origine être le successeur évident de l’héritage de ses parents, mais le travail acharné de son frère jumeau, Zach, l’a également mis lui et sa famille dans la course. Pendant ce temps, Matt Roloff n’a pas indiqué qu’il était sur le point de remettre les clés du royaume et, peut-être qu’avec ce prêt, il n’y aura pas de souci d’avoir encore un royaume dans un proche avenir.