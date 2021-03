Little People, Tori Roloff de Big World révèle une fausse couche

Tori Roloff prévoyait d’annoncer qu’elle et son mari Zach Roloff étaient enceintes du bébé n ° 3. Au lieu de cela, elle a révélé que le couple avait fait une fausse couche.

Le Peu de gens, grand monde La star, 29 ans, a partagé la nouvelle via Instagram le samedi 13 mars. Elle a posté une photo d’un projet au point de croix, montrant elle-même, Zach, 30 ans, et leurs deux enfants, Jackson, 3 ans, et Lilah, 16 mois. La toile montrait également Jésus tenant ce qui aurait été leur troisième enfant et les mots: «Car je te tiens par ta main droite».

«Nous étions ravis de partager des nouvelles passionnantes cette semaine. Nous étions tellement excités quand nous avons découvert que nous attendions le bébé n ° 3, et nous étions impatients de partager », a écrit Tori. «Nous sommes allés pour notre première échographie à 8 semaines et avons découvert que nous avions perdu notre doux bébé deux semaines plus tôt.»

La personnalité de TLC a poursuivi: «Honnêtement, je n’ai jamais ressenti de perte comme je l’ai fait à ce moment-là. Je ne me suis jamais senti aussi triste, fâché et effrayé en un seul instant. Je n’avais aucun symptôme de perdre [our] doux ange bébé et rien n’aurait pu me préparer à entendre que notre doux bébé était parti.

Tori a félicité Zach pour l’avoir soutenue pendant leur perte.

«Mon mari a été mon rocher inébranlable tout au long de ce voyage. Il a été à mes côtés pendant tout cela et je n’aurais pas pu le faire sans lui », a-t-elle écrit. «S’il y a une lueur d’espoir ici, c’est la réalisation de combien nous sommes vraiment bénis. Nous avons deux enfants heureux et prospères en bonne santé, et je sais que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Nous avons deux enfants avec lesquels nous devons nous blottir et aimer tous les jours.

Le message de l’enseignant a conclu: «Je publie ceci dans l’espoir qu’il ne touchera qu’une seule maman et lui fera savoir que vous n’êtes pas seul. Je publie également ceci égoïstement comme une forme de guérison pour moi-même. J’avais l’impression de devoir reconnaître notre adorable bébé ange pour pouvoir continuer à partager mes bébés ici avec moi. C’est donc ce que je continuerai de faire – remercier le Seigneur pour ce que j’ai. Je remercie le Seigneur pour mes deux enfants en bonne santé et mon mari qui m’a aimé à travers tout cela.

Tori et Zach ont célébré le premier anniversaire de leur plus jeune enfant, Lilah, en novembre 2020. La fière maman a partagé un doux message pour sa fille, l’appelant «un cadeau».

«Joyeux anniversaire ma douce Lilah Bean! Nous vous aimons beaucoup et votre curiosité. J’aime que vous sachiez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas – cela vous servira bien dans ce monde. J’adore que tu sois la fille d’une maman. Cela peut parfois être épuisant, mais le fait que je puisse vous rendre heureux est la meilleure sensation au monde. J’adore la façon dont tu regardes ton père et ton frère avec tant d’amour. J’adore le fait que vous soyez résilient et que vous deveniez bon pour suivre le courant. «

Elle a poursuivi: «Vous êtes un tel cadeau. Je remercie Dieu chaque jour qu’il m’a choisi pour être ta mère. J’ai hâte de passer autant d’anniversaires que possible avec vous !! »

Le couple a accueilli leur petite fille en novembre 2019. Elle a rejoint le grand frère Jackson et Tori et Zach ont dit Nous hebdomadaire en mai 2019, ils n’avaient pas fini de faire grandir leur famille.

«Je veux un petit paquet», a déclaré Zach. «J’adorerais quatre ou cinq enfants.»

