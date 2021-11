Little Richard avec le jeune Jimi Hendrix

Quand un album de 1964 proclama Petit Richard Is Back, c’était une question d’opinion. Le Georgia Peach était en fait revenu sur la scène rock’n’roll deux ans plus tôt, après une auto-imposé période de chant gospel. Mais le 20 novembre 1965, il fait un retour plus catégorique dans les charts R&B.

Le seul « Je ne sais pas ce que tu as (mais c’est moi) », écrit par Atlantic soulman Don Covay, suivi couverture de Richard de « Whole Lotta Shakin’ Goin’ On » de Jerry Lee Lewis. Il avait atteint la 42e place du classement Cashbox R&B en septembre 1964. Le nouveau 45 était remarquable car il s’agissait de l’une de ses sessions en studio de l’époque à présenter un jeune guitariste à louer appelé Jimi Hendrix.

Hendrix avait commencé à jouer des dates en direct avec Little Richard plus tôt en 1965, sous le nom de Maurice James. Il a fait une marque, comme l’a admis plus tard le pionnier du rock dans une interview avec VH1 Legends. «Sur scène, il prendrait en fait le spectacle. Les gens criaient et je pensais qu’ils criaient pour moi. Je regarde et ils crient pour Jimi ! J’ai donc dû assombrir les lumières. Il jouerait de la guitare avec ses dents.

Au moment de « I Don’t Know… », Billboard avait repris la publication de ses propres listes d’âmes, sur lesquelles Richard est dûment apparu le 20 novembre 1965, au n°21 confiant. Fontella Bass poursuivait sa course n ° 1 avec « Rescue Me », tandis que les deux autres nouvelles entrées sur le Top 40 étaient les quatre sommets‘ « Quelque chose à propos de vous » et Wilson Pickett‘s « Ne le combat pas. »

Le single de Richard, son dernier sur Vee-Jay à figurer dans les charts, a ensuite atteint la 12e place du côté R&B, sa meilleure position depuis, à la fin de son importance initiale de premier flush du rock’n’roll, « Visage de bébé » a également atteint le n°12. À présent, malheureusement, ses jours de crossover pop étaient terminés, et le single de 1965 n’a atteint que la 92e place du Billboard Hot 100.

Il a géré trois autres entrées dans les charts R&B, dont « Freedom Blues » des années 1970 figurait dans le Top 30 soul et Top 50 pop. « I Don’t Know What You’ve Got (But It’s Got Me) » a ensuite été inclus sur la compilation de 1971 de sa période Vee-Jay, Mr. Big, et sur le coffret Hendrix 2010 West Coast Seattle Boy.

