Little Richard fait ses débuts en studio

Le jeune Richard Penniman a beaucoup emballé pendant son adolescence. Le gamin de Macon, en Géorgie, que nous avons connu sous le nom de Petit Richard a chanté à l’église, s’est enfui avec un spectacle de médecine, a chanté dans une troupe de ménestrels et a été adopté par une famille blanche. Puis, le 16 octobre 1951, à Atlanta, il réalise ses premiers enregistrements.

L’occasion s’est présentée lorsque le chanteur Billy Wright a présenté Little Richard à Zenas Sears, un DJ qui a défendu la musique R&B sur la station de radio publique WGST. Wright portait un maquillage épais et gélifiait ses cheveux, influençant énormément le style d’un jeune artiste qui était encore à quelques semaines de son 19e anniversaire.

La session a eu lieu à la gare, où Richard a été soutenu par le groupe de soutien de Wright. Le livre de Charles White The Life and Times of Little Richard dit que le jeune espoir essayait clairement d’imiter son idole Wright, avec peu de succès, et il est à peine reconnaissable comme le leader plus tardif et confiant que nous connaissons si bien.

Des chansons de cette session et d’une session ultérieure sortiront au début de 1952. Les huit morceaux que Richard a enregistrés pour RCA Camden comprenaient la ballade de blues « Every Hour », qui a été promue au niveau de la vente au détail par Sears et a eu un succès local à Atlanta et dans sa ville natale de Mâcon. Les morceaux sont apparus plus tard sur des albums lorsqu’il s’était fait un nom dans la première vague du rock’n’roll.

Mais cette première bouffée de succès avec «Every Hour», aussi locale soit-elle, était enivrante pour Richard – et sa famille, semble-t-il. Dans le livre de White, il se souvient : « Le disque a commencé à être largement diffusé localement, et les gens ont appris à me connaître. Mon papa était fier de moi pour la première fois de sa vie. Il s’est assuré que ‘Every Hour’ soit joué sur le jukebox de son club, le Tip In Inn, sur Woodliff Street, aussi souvent que possible. Il mettait souvent les nickels en lui-même.

