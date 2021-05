Little Richard inspire encore une fois les Beatles

Petit RichardLa montée en puissance nationale aux États-Unis a été si rapide et si puissante que, rétrospectivement, il semble surprenant que sa vague de grands succès n’ait duré que deux ans. Après son émergence avec «Tutti Frutti» en janvier 1956, il était déjà renoncer au rock’n’roll en octobre 1957. Après cela, en termes de pop Top 10, il n’a duré qu’un seul tube de plus, «Good Golly, Miss Molly», en février 1958.

L’histoire compliquée d’un classique

Le 11 mai 1959, Richard est entré dans le Hot 100 pour ce qui s’est avéré être la dernière fois depuis cinq ans – et même alors, c’était avec un enregistrement qu’il avait fait quatre ans plus tôt. La chanson était (principalement, au moins) “Kansas City” de Jerry Leiber et Mike Stoller, écrite en 1952 et enregistrée pour la première fois la même année par le chanteur-pianiste R&B Little Willie Littlefield, sous le titre “KC Lovin ‘.”

En mars 1959, dans une vague de nouvelles activités autour de la chanson, elle fut enregistrée par Charlotte, le soul man de Caroline du Nord Wilbert Harrison, et dans des versions rivales par Hank Ballard and the Midnighters et Rocky Olson. Little Richard en avait en fait fait deux enregistrements pour Specialty en 1955.

L’un a adhéré à l’original de Littlefield et n’a été publié qu’en 1970. L’autre, coupé deux mois plus tard, a conservé ce titre mais a ajouté une nouvelle interpolation lyrique. En tant que «Hey-Hey-Hey-Hey (Goin ‘Back To Birmingham)», cette partie est devenue la face B de «Good Golly Miss Molly» au début de 1958.

Le deuxième «Kansas City» de Richard a été inclus sur son nouvel album de mars 1959, The Fabulous Little Richard. Les Beatles, aimant ses disques comme eux, ont été inspirés de le reprendre en 1962 à la fois au Cavern Club et dans leurs spectacles de Hambourg. Pendant ce temps, en 1959, Specialty (en 1959, l’ancien label de Richard) l’a inscrit dans cette nouvelle course de singles, mais «Kansas City (Hey-Hey-Hey-Hey)» de Richard a chuté au n ° 95, et n’a pas fait le Graphique R&B du tout.

Le single d’Olson est passé au n ° 60 de la pop et au n ° 72 de Ballard, mais Harrison a été le vainqueur sans conteste: son «Kansas City» est allé jusqu’au n ° 1, y passant deux semaines à partir du 18 mai. par les goûts de Dion, Jan & Dean et Lou Rawls, les Beatles ont ajouté leur traitement à l’album Beatles For Sale de la fin de 1964. Cela est venu peu de temps après leur Long Tall Sally EP, intitulé après leur reprise de son classique de 1956, et ils avaient déjà chanté d’autres numéros de son dans diverses sessions de radio de la BBC.

La sortie des Beatles For Sale a produit une affirmation des avocats de Richard selon laquelle le groupe avait également couvert sa partie de la chanson. Il a ensuite été répertorié comme un mélange avec une accréditation appropriée. Mais, mis à part les aspects juridiques, Little Richard avait une fois de plus été l’inspiration des superstars de Liverpool.

«Kansas City (Hey-Hey-Hey-Hey)» de Little Richard est sur The Very Best of Little Richard, qui peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Little Richard sur Apple Music et Spotify.