Little Stevie et un merveilleux double graphique

Stevie Wonder avait l’Amérique au bout des doigts en août 1963. L’histoire de Little Stevie et d’un merveilleux double des charts est arrivée quand, avec ce single live déjà n ° 1 sur le Hot 100, The 12 Year Old Genius est passé au sommet de l’album best-sellers.

Stevie avait en fait 13 ans à ce moment-là, et “Fingertips Pt.2” grimpait dans l’enquête sur les célibataires depuis juin, passant au sommet de la pile plus tôt en août. La chanson en était à sa deuxième des trois semaines au sommet lorsque, sur le palmarès du 24 août, l’album live mettant en vedette l’instrumental harmonica de conduite a mis fin au règne de 16 semaines de The Days Of Wine And Roses d’Andy Williams pour passer une semaine au No .1. Cela s’est produit une semaine après que Billboard ait combiné ses charts Stereo et Monaural dans une nouvelle enquête appelée Top LPs.

Trois albums en huit mois

The 12 Year Old Genius était le troisième album de Stevie en l’espace de huit mois, et le premier à voir une action dans les charts. Il avait fait ses débuts avec The Jazz Soul Of Little Stevie Wonder en septembre précédent, que Motown a suivi seulement un mois plus tard avec son Ray Charles salute, Tribute To Uncle Ray, enregistré avant l’album Jazz Soul alors qu’il n’avait que 11 ans.

Le succès du nouvel album n’était, bien sûr, qu’un avant-goût de ce qui allait arriver dans l’incroyable carrière de Stevie. Mais il y a quelques surprises dans son palmarès américain. Malgré tous ses succès de singles, en particulier pendant la seconde moitié des années 1960, il a fallu près d’une décennie avant qu’il ne revienne sur l’album américain Top 10 au début de 1973 avec Livre parlant. Seuls deux autres titres de son catalogue inégalé ont atteint le numéro 1, Première finale de la plénitude en 1974 et Chansons dans la clé de la vie en 1976.

De manière plus appropriée, il y a eu huit autres singles n ° 1 pour Stevie dans les charts américains, à commencer par “Superstition” (toujours au début de 1973), son best-seller le plus récent étant “Part Time Lover” de 1985.

