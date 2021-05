Little Walter: le vrai roi de la harpe de blues

Selon DownBeat, «Little Walter a presque à lui seul façonné l’approche stylistique de l’harmonica qui est depuis devenu la norme du genre et a été imitée par pratiquement tous les harmonicistes de blues. En effet, on a dit que Little Walter était à l’harmonica blues quoi Charlie Parker était au saxophone de jazz et Jimi Hendrix c’était de faire du rock à la guitare et c’est impossible de discuter. Pourtant, en dehors de ceux d’entre nous qui aiment le blues, il n’est pas aussi connu qu’il devrait l’être.

Né Marion Walter Jacobs le 1er mai 1930, dans la Louisiane rurale, il s’installe à Chicago à l’âge de 16 ans et commence à jouer dans les clubs avec Tampa Red et Big Bill Broonzy.

Walter a enregistré pour la première fois en 1947; l’année suivante, il tourne et enregistre avec Des eaux boueuses groupe ainsi que de jouer sur les disques d’autres musiciens de Chicago. La puissance de son harmonica a ajouté une grande intensité à de nombreux disques de blues et bientôt il s’est vu offrir la chance d’enregistrer sous son propre nom. En 1952, il a coupé “Juke”, comme Little Walter & ses Night Cats pour le label Checker et il a fait n ° 1 sur les charts R & B en septembre de la même année; ce faisant, il est devenu le premier de 15 de ses disques à figurer sur la carte.

En 1955, “My Babe” a également dominé les charts R&B avec “Sad Hours”, “Blues With A Feeling” et “You’re So Fine” atteignant tous la deuxième place. Ces disques avec «Key To The Highway» représentent la crème de la production de Little Walter qui a influencé les musiciens de blues pendant le dernier demi-siècle.

Little Walter a continué à enregistrer avec Muddy Waters – les deux hommes ont dominé la scène blues de Chicago dans les années 1950. Walter fit une tournée en Europe en 1962, apparaissant à l’American Folk Blues Festival, mais après son retour aux États-Unis, sa carrière frappa les tampons; bien qu’il ait de nouveau fait une tournée en Europe en 1967. Il était un gros buveur et aimait se battre et, après une violente bagarre le 15 février 1968, il mourut d’une thrombose coronarienne. Le petit Walter avait 37 ans.

Ce qui reste, cependant, est une musique indélébile. Une musique qui résonne encore. Comme l’a dit John Lee Hooker: «Il a beaucoup d’âme!»

