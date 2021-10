Litwick est mignon mais mortel

Image: The Pokemon Company / Kotaku

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Litwick !

Détails de Litwick

Type : Fantôme/Feu

Hauteur moyenne : 1′ 00″

Poids moyen : 6,8 lb.

D’abord ajouté dans la génération V

Imaginez que vous êtes au milieu d’une forêt sombre et effrayante. Votre téléphone est en train de mourir et vous n’avez pas de lampe de poche. Vous entendez le tonnerre. Bientôt, la tempête sera forte et vous n’avez aucune idée de l’endroit où se trouve la cabane que vous avez louée ou si vous pourrez même la trouver. Et maintenant que tu y penses… où est ta voiture ? La panique commence à s’installer.

Puis, comme si l’univers se sentait mal et voulait aider, un petit éclair de lumière derrière des arbres à proximité attire votre attention. Vous courez et voyez Litwick, un petit Pokémon qui est essentiellement une bougie vivante. Il vous sourit et vous fait signe avec l’un de ses petits bras trapus et mignons. Il se retourne ensuite et commence à s’éloigner, mais s’arrête lorsqu’il se rend compte que vous ne le suivez pas. Il incline sa jolie tête de bougie, presque confuse, et ondule à nouveau avec son petit bras trapu. Vous obtenez l’indice cette fois et commencez à suivre Litwick. Vous marchez tous les deux à travers les bois et vous vous sentez plus calme qu’avant. La lumière de Litwick est brillante et son sourire joyeux et son adorable dandinement aident à effacer toute la peur que vous ressentiez plus tôt.

Après quelques minutes à suivre Litwick, votre esprit vagabonde. Vous essayez de vous rappeler quel est l’accord de ce Pokémon. Tous les Pokémon ont un truc. Certains d’entre eux sont mauvais. D’autres puent. Certains sont vraiment stupides. C’est quoi le truc de Litwick ? Vous commencez à y penser, mais vous vous sentez bientôt un peu fatigué. Vos yeux sont lourds et vos pieds semblent maintenant peser deux fois plus. Le sol de la forêt ressemble à de la colle. Vous ne pouvez pas suivre Litwick et commencer à prendre du retard, ce qu’il remarque et il commence aussi à ralentir. Il… a peut-être ri en vous voyant ralentir. Pourquoi…

Après quelques minutes, vous récupérez vos forces, ou une partie de celles-ci, et avancez. Mais maintenant, tout votre esprit est brumeux et bientôt vous pouvez à peine garder les choses en ordre. Avez-vous marché pendant 20 minutes ou deux minutes? La pluie commence à tomber. Ou est-ce qu’il est en baisse depuis un certain temps maintenant? Vous trébuchez, mais vous vous rattrapez. Vous trébuchez à nouveau, et cette fois la boue et votre manque de concentration vous entraînent au sol de la forêt. Litwick court vers vous et maintenant, avec sa bougie si proche, vous pouvez clairement voir vos mains dans la boue. Mais ils sont ridés et pas à cause de la pluie. Au lieu de cela, ils semblent… vieux. Vous passez rapidement vos vieilles mains ridées sur votre visage et pouvez sentir vos pommettes, vos lèvres sont maintenant fines et craquelées et vos cheveux commencent à tomber. Litwick se rapproche. C’est à ce moment-là que vous vous rappelez de quoi il s’agit, que votre adrénaline monte enfin et vous offre un moment de clarté.

Litwick utilise sa flamme pour conduire les gens dans les ténèbres, puis aspire leur vie de leur corps même. Vous l’avez lu sur Bulbapedia il y a des années. Maintenant, mouillé, froid et seul, vous réalisez (beaucoup trop tard…) que Litwick a sucé votre vie de votre corps. Sa flamme s’éclaircit. Vous lui donnez un coup de pied, mais vous êtes à peine capable de bouger vos jambes à ce stade, sans parler d’offrir un coup de pied solide. Litwick semble à nouveau rire et vous remarquez que votre vision s’estompe. Vous pouvez à peine respirer. Vos yeux commencent à se fermer. Un instant plus tard, vous entendez un homme crier pour vous. Vous aimeriez pouvoir crier en retour, mais vous savez que vous êtes mort. Alors que vous passez enfin, vous regardez Litwick courir vers l’homme qui crie. Vous ne pouvez pas avertir votre frère de ce qui s’en vient et mourir en sachant que lui aussi sera vidé comme ça. La prochaine victime de Litwick.

Alors genre, ouais, imagine ça ! Des trucs sauvages.

Faits aléatoires

Des trucs effrayants. J’espère que votre frère a une lampe de poche et ignore ce Litwick mortel. Connaissant mon frère, il est foutu. Selon certaines histoires, Litwick conduit également les gens dans le monde fantôme. Litwick est l’un des meilleurs noms de Pokémon. C’est mignon, bien sûr, mais ça explique aussi clairement ce que c’est et le fait en quelques lettres courtes. Bon produit. Peu importe qui l’a nommé, vous méritez une augmentation ou au moins de belles bougies parfumées.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

J’adore Shuppet. Juste un petit gars bizarre. Bravo aux Pokémon qui sont des petits gars bizarres. -RTLewis

Pour de vrai. Plus bizarre, les petits gars.